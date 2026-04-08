FIBA Liga šampiona: Emanuel Agbason nadomak "tripl dabl" učinka za pobjedu Sabaha

Mladi košarkaši Sabaha iz Bakua juče su pretrpjeli težak poraz od Igokee (88:58), ali su danas ostvarili prvu pobjedu na juniorskom turniru FIBA Lige šampiona savladavši Ludvigsburg 72:61.

U redovima Sabaha, debitanta u FIBI Ligi šampiona, u minula dva dana posebno se istakao Emanuel Agbason.

Nigerijski košarkaš sa azerbejdžanskim pasošem bio je najzaslužniji za pobjedu Sabaha u Laktašima, a Agbason je dominirao na obje strane terene i zaustavio se nadomak "tripl dabl" učinka sa 26 poena, 20 skokova i čak osam blokada uz indeks korisnosti od 43.

Emanuel Agbason rođen je 16. oktobra 2009. godine, visok je 206 centimetara i krase ga sjajne atletske predispozicije.

Svojevrsni je “košarkaški projekat” ekipe Sabaha, a već je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Azerbejdžana.

U Laktašima je na djelu pokazao da u njemu ima štofa za veliku scenu, a pažnju na sebe skrenuo je i u prvoj utakmici.

Agbason je, u porazu od Igokee, ubacio 21 poen uz 13 skokova.