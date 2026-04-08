Igor Dodik za ATV: Banjaluka i Laktaši u centru evropske košarke

Generalni menadžer KK Igokea Igor Dodik rekao je gostujući u ATV-ovoj emisiji Centar dana da je juče otvorena Omladinska liga šampiona u kojoj učestvuje devet klubova.

"Jedan klub iz Izraela je, nažalost, odustao zbog političke situacije da doputuje u Laktaše, ali sa druge strane mi je izuzetno drago što je Borac iz Banjaluke taj deveti učesnik. Juče su imali prvu pobjedu u Juniorskoj čempions ligi i prvi put da su pobjedili u juniorskoj kategoriji što se tiče evropskih takmičenja i danas smo imali priliku da ugostimo Horhe Garbahosu i Kamila Novaka, čelne ljude iz FIBE Evrope", rekao je Dodik.

On je istakao da se u centar, ne samo regiona nego i Evrope, u svijetu košarke stavljaju Laktaši, Banjaluka i Republika Srpska.

"To je nešto što me najviše raduje. Turnir će trajati do nedjelje, mi se naravno radujemo da je Igokea, kao košarkaški klub, prvi pobjednik Juniorske čempionske lige prije četiri godine i nadam se da će ovo biti druga titula", rekao je Dodik.

On je istakao da je turnir u Laktašima jako značajan ne samo za igrače Igokee i Borca već i za sve druge mlade igrače.

"Mislim da su oni budući superstarovi što će da pokaže vrijeme i što se tiče Evropske lige i što se tiče MBA lige. Večeras ćemo isto tako da imamo razgovor s obzirom da NBA Jurop se priprema da dođe u Evropu, saznali smo već neke detalje, večeras ćemo da saznamo još pojedinosti", rekao je Dodik.

On je istakao da se svi izuzetno trude da Igokea bude učesnik narednih godina Čempions lige koja bi trebala da bude druga liga ispod NBA Jurop.

"O svim tim detaljima ćemo tak naknadno da saznamo, ali mislim da za buduće igrače, ova liga je izuzetno značajna", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da ga je, nažalost, iznenadila vijest o smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

"Jedna veličina, jedan od najtrofejnijih naših trenera je preminuo. Jako mi je žao zbog svega toga. Sjećam se kada je Igokea imala saradnju sa KK Partizan kada je on vodio Partizan, kada smo u Zagrebu osvojili Jadransku ligu, radovali smo se zajedno, mnogo puta so bili u istom društvu", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Vujošević bio ne samo trenerska, nego i ljudska veličina

"Jako mi je žao što se to desilo, saučešće porodici", poručio je Dodik.