FIBA Liga šampiona: Dodik i Radivojević dočekali Garbahosu i Novaka

Autor:

ATV
08.04.2026 15:30

Хорхе Гарбахоса, предсједник ФИВА Европе и прослављени шпански кошаркаш и Камил Новак, извршни директор ФИБА Европа пристигли су у Лакташе.
Horhe Garbahosa, predsjednik FIVA Evrope i proslavljeni španski košarkaš i Kamil Novak, izvršni direktor FIBA Evropa pristigli su u Laktaše.

Dočekali su ih Igor Dodik i Vuk Radivojević, čelni ljudi KK Igokea, ali i Pero Antiće koji je nedavno imenovan za ambasadora KK Igokea.

U ovom košarkaškom društvu je i Dejan Lekić, prvi operativac FIBA Lige šampiona.

Garbahosa i Novak došli su na turnir juniorske FIBA Lige šampiona, a tokom neformalnog druženja dale su se čuti pohvale na račun KK Igokea koja je, ove godine, dobila domaćinstvo turnira.

