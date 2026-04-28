Da li će biti povećane plate radnicima Željeznica?

Goran Petković, potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne d‌jelatnosti u Željeznicama Republike Srpske sukobio se sa Vesnom Vožni, pomoćnikom ministra saobraćaja i veza za željeznički vodeni i vazdušni saobraćaj Republike Srpske tvrdeći da Vlada Srpske ne ulaže „ni marku“ u Željeznice što je ona demantovala.

Petković je u emisiji „Bitno“ tvrdio da od februara nije bilo sastanaka te da Vlada Srpske ne radi ono neophodno kako bi se povećale plate i sačuvala radna mjesta.

Vožni je kazala da se radi na očuvanju radnih mjesta, te da će sljedeće sedmice biti održan sastanak sa Sindikatom.

Ona je poručila da je Svjetska banka poručila da Željeznice imaju previše radnika te da je potrebno smanjiti njihov broj, te je takođe predlagala i ukidanje putničkog saobraćaja, ali je Vlada Republike Srpske odlučila da ga ostavi.

„Sve se čini da se sačuva Željeznica, radnici i radna mjesta“, jasna je Vožni.