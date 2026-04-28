Logo
Large banner

Prijeti li gašenje Željeznicama Srpske?

Autor:

ATV
28.04.2026 22:23

Komentari:

0
Жељезнице Републике Српске, воз
Foto: ATV

Željeznice Republike Srpske više troše nego što zarađuju, milioni minusa, tereta i finansijskih sredstava, a kako poručuju rukovodioci subvencije i sama sredstva od strane Vlade Republike Srpske nisu dovoljna. Ispred nadležnog ministarstva odgovor je jasan - Željeznice se neće ugasati, poručeno je ovo u emisiji „Bitno“

Goran Petković, potpredsjednik Sindikata saobraćajno-transportne d‌jelatnosti u Željeznicama Republike Srpske kazao je da na Željeznice svi gledaju kao potrošače i da radnici u Željeznicama nisu zadovoljni, a jedan od razloga trenutno je najniža plata u Republici Srpskoj iako je željezni saobraćaj daleko ispred drumskog.

„Gašenjem Koksare i Nove Ljubije obim posla se drastično smanjio i što je ostavilo negativan uticaj gd‌je se od 30-40 vozova koji su se dnevno opremali broj smanjio na jedan voz. Proces rekonstruiranja je katastrofalno urađen“, rekao je Petković

Vesna Vožni, pomoćnik ministra saobraćaja i veza za željeznički, vodeni i vazdušni saobraćaj Republike Srpske, kazala je da će se Vlada Republike Srpske boriti i i zboriti da spasu Željeznice te da niko od njih nije digao ruke već je neophodno pronaći i realizovati rješenja.

„Ulaganje u infrastrukturu ne znam koliko bi pomoglo i sačuvalo prevoz roba jer smo mi zatvoreno tržište. Vlada traži i pregovara za dobrim finansijerima. Željeznice ne mogu same nabavljati ni lokomotive ni vagone, a koji su stari. Bilo je i prijedloga o privatizaciji i kolika je isplativost, nismo dobili pozitivno mišljenje od željezničara“, kazala je Vožni.

Dragan Zelenković, v.d. generalnog direktora Željeznica Republike Srpske tvrdi da bi Željeznice funkcionisale i da bi se sačuvao prevoz roba mora se prvenstveno urediti infrastruktura. „Mi nemamo ni jedan ozbiljan robno transportni terminal“, kazao je on.

Velibor Peulić glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH, profesor iz oblasti logistike i menadžmenta govori da problemi datiraju desetinama godina unazad.

„Ne možete vi imati najmoderniju infrastrukturu ako nemate na tržištu svoje pozicioniranje. Rijeka je imala jedan kontejner i država je odlučila da je finansira. Ne može željeznički saobraćaj opstati bez pomoći. Bez nas ne možete sabrati robu ako želite opremati Željeznice. Priča o lobijima se priča godinama. Infrastruktura je obaveza države. Robnih tokova unutar BiH skoro da i nema. Neophodno je stvoriti konekciju sa lukom Bar“, kazao je on te povezivanje sa Hrvatskom je kako kaže moguće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Bitno

Vlada Republike Srpske

gašenje Željeznica

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner