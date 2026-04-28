Dva narodna poslanika krenula svojim putem

Dva narodna poslanika odlučila su da krenu svojim putem. Vlado Đajić je danas predstavio svoju stranku, "Volja naroda Srpske". Igor Crnadak je predao Osnovnom sudu u Banjaluci zahtjev za registraciju nove političke stranke.

I tako je stigla nova stranka na političko nebo Republike Srpske. Grijeh je, kaže Vlado Đajić, da onaj ko može da da doprinos razvoju Srpske živi u komforu i gleda po strani urušavanje nekih institucija. Zato je, tvrdi, njegov cilj borba za ravnopravnost, transparentnost i uređen sistem. Ipak, na konferenciji za novinare, na kojoj novinari nisu imali pravo da postave pitanje, zvaničan program nije saopšten. Stigla je samo najava za nešto „neviđeno“.

„Ovih dana dobićete jedan program kakav dosad nije viđen i da vam odmah kažem i obećam da će narod, a i vi svi biti iznenađeni i oduševljeni i mojim radom i rezultatima, a i rezultatima naših saradnika. Mislim da Republici Srpskoj treba isto tako menadžer, organizator, „direktor“, da napravi dobru organizaciju sistema i da napravi dobre uslove za našu budućnost", rekao je Vlado Đajić, predsjednik stranke Volja naroda Srpske.

Da je dozvolio pitanja, pitali bismo ga je li on taj menadžer i s kim planira da postigne da npr. bude predsjednik Vlade. Pitali bismo ga, između ostalog, i kako će djelovati u Narodnoj skupštini. Ipak, nije dozvolio. Zato je bilo pitanja za njegove dojučerašnje stranačke kolege. Poželjeli su mu sreću u daljem radu, ali ni oni nisu željeli mnogo da komentarišu.

„To je odluka gospodina Đajića, mi smo je prihvatili. Ne mislim ništa posebno oko toga da komentarišem. -Hoće li to na bilo koji način uticati na biračko tijelo SNSD-a, može li povući dio sa sobom? -Pa ne bih vam o tome u ovom momentu mogao dati nekakav eksplicitan odgovor. Mislim da sigurno to neće štetiti SNSD-u", rekao je Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

Svoj put je, napuštanjem PDP-a, izabrao i Igor Crnadak. Zahtjev za registraciju nove političke stranke je predao, ali izjavu nije htio da da. O tome Branislav Borenović, barem kako tvrdi, zna koliko i ostali, iz medija. Stranački šef je bio upoznat. Crnadak zasad ostaje šef kluba poslanika PDP-a u Parlamentu.

„On se formalno pravno vodi u našem klubu kao šef i sve ostalo, ja ne žurim da te procese ubrzamo, kad on kaže da je njegov subjekat registrovan, mi ćemo tada imenovati novog šefa kluba“, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a.

„Ja zaista nemam informaciju, osim ovoga što sam čuo putem medija da se radi o gospodinu Crnatku, potpredsjedniku PDP-a. Ja nisam čuo da li tu još ko ima, ali u svakom slučaju, vrijeme pred nama će pokazati ko je donio kakvu odluku“, rekao je Branislav Borenović, član Predsjedništva PDP-a.

Politička scena neće biti obogaćena novim partijama, ocjena je analitičara. Drago Vuković kaže da je osnivanje partija kontraprodiktivno i za one koji ih osnivaju i za političku scenu.

„Usitnjavanje političke scene, mnogo političkih stranaka, mnogo lidera, mnogo ambicija, a malo suštinskih ideja, suštinskih programa, malo nečega što treba da bude pretpostavka formiranja novih stranaka u smislu nekih novih, kvalitetnih iskoraka u politici, toga mi nemamo“, rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

Formiranje novih stranaka je indikator klasične interesne politike, dodaje Vuković. Kroz novu stranku se nastoji obezbijediti pozicija. Hoće li je Đajić i Crnadak obezbijediti i koju tačno žele pokazaće vrijeme pred nama.