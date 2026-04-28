Logo
Large banner

Mehanizam u Hagu traži novi izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića: Rok do 1. maja

Autor:

ATV
28.04.2026 15:11

Komentari:

0
Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove /MMKS/ Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do petka, 1. maja, sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojima se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja, saopšteno je iz Mehanizma.

U saopštenju Mehanizma navodi se da je Santana naredila da se u izvještaj unese i stepen u kojem se može procijeniti životni vijek generala Mladića, adekvatnost njege koju dobija u pritvorskoj jedinici UN ili zatvorskoj bolnici u skladu sa postojećim direktivama o njezi, te pitanja pokrenuta u ranijim izvještajima, prenosi Srna.

Iz Mehanizma ističu da je "u trenutnim okolnostima prikladno da se zatraži dodatno mišljenje stručnjaka kako bi se utvrdilo da li postoje humanitarne osnove za puštanje generala Mladića iz zdravstvenih razloga".

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gd‌je je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner