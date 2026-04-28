Minić: Ispunjeni svi uslovi da general Mladić bude pušten na liječenje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da su ispunjeni svi uslovi da Mehanizam za krivične sudove u Hagu donese odluku da general Ratko Mladić bude hitno pušten na liječenje u Srbiju.

Minić je naglasio da su vlade Republike Srpske i Srbije poslale sve što se od njih tražilo i da se sada samo čeka odluka Mehanizma.

"Sve informacije o generalu Mladiću dobijamo od njegovog sina Darka", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su 23. aprila zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam nema obavezan rok da odluči po zahtjevu.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiji, piše Srna.