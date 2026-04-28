Minić: Ispunjeni svi uslovi da general Mladić bude pušten na liječenje

28.04.2026 14:13

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da su ispunjeni svi uslovi da Mehanizam za krivične sudove u Hagu donese odluku da general Ratko Mladić bude hitno pušten na liječenje u Srbiju.

Minić je naglasio da su vlade Republike Srpske i Srbije poslale sve što se od njih tražilo i da se sada samo čeka odluka Mehanizma.

"Sve informacije o generalu Mladiću dobijamo od njegovog sina Darka", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Porodica generala Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su 23. aprila zahtjev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za njegovo hitno puštanje na liječenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam nema obavezan rok da odluči po zahtjevu.

полиција србија

Hronika

Užas na ulici: Pronađeno tijelo sa vidljivim povredama

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiji, piše Srna.

Savo Minić

Republika Srpska

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

Hag

Pročitajte više

Ужас на улици: Пронађено тијело са видљивим повредама

Hronika

Užas na ulici: Pronađeno tijelo sa vidljivim povredama

2 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Hronika

Eksplozija na benzinskoj pumpi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

2 h

0
Ђајић основао странку - Воља народа Српске

Banja Luka

Đajić osnovao stranku - Volja naroda Srpske

2 h

0
Подаци из ”Скаја” оптужили 105 особа у БиХ

Hronika

Podaci iz ”Skaja” optužili 105 osoba u BiH

2 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović poručila Crnatku: Vidi kako da se udomiš

5 h

18
Додик за "Блумберг": Трамп може да промијени антисрпске наративе

Republika Srpska

Dodik za "Blumberg": Tramp može da promijeni antisrpske narative

6 h

2
Ово су нерадни дани у мају у Републици Српској

Republika Srpska

Ovo su neradni dani u maju u Republici Srpskoj

6 h

0
Сјединца скупштине града Требиње

Republika Srpska

Skupština grada Trebinja o dodjeli prava građenja bez naknade

6 h

0

  • Najnovije

16

36

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

16

13

Siner se približio Đokovićevom rekordu

16

13

Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

16

03

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

15

53

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner