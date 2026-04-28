Užas na ulici: Pronađeno tijelo sa vidljivim povredama

Beživotno tijelo sa vidljivim povredama pronađeno je danas u Beogradu, a istraga je trenutno u toku kako bi se utvrdile okolnosti tragedije.

Veliki broj pripadnika policije okupio se danas u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu nakon što je pronađeno tijelo muškarca. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene brojne povrede, što je odmah podiglo stepen pripravnosti nadležnih službi.

Ulica je djelimično blokirana, a u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Policija obezbjeđuje lice mjesta dok forenzičke ekipe prikupljaju tragove koji bi mogli ukazati na uzrok smrti, piše Alo.