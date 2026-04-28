Pijana bježala od policije, pa upala u šaht: Vatrogasci je jedva izvukli

28.04.2026 13:24

Затворен шахт.
Foto: Pixabay/efes

Nišlijka (31) doživjela je nesvakidašnju nezgodu prilikom pokušaja da izbjegne kontrolu saobraćajne policije koja se pukom srećom završila bez težih posljedica.

Ona je bila na mjestu suvozača u vozilu „folksvagen“ koje je 26. aprila na Čamurlijskom putu zaustavila saobraćajna policija.

"Muškarac (42) koji je upravljao automobilom je alkotestiran i ustanovljeno je da je bio u stanju potpune alkoholisanosti, sa sadržajem alkohola u organizmu od preko dva promila. Dok ga je policija kontrolisala, njegova saputnica je bez dozvole policije napustila vozilo ali je tom prilikom upala u duboki šaht. Kako je zbog dubine rupe u kojoj se našla bilo nemoguće da joj se priđe bez asistencije osposobljenih službi, alarmirani su vatrogasci. Na lice mjesta izašla je i Hitna pomoć ali je intervencija poprilično potrajala dok Nišlijka nije izvučena iz šahta", navode sagovornici upoznati sa ovim događajem.

Žena je prebačena na dijagnostiku u niški Univerzitetski klinički centar gdje je obavljeno i njeno alkotestiranje koje je pokazalo da je u stanju teške alkoholisanosti.

Policija će povodom ovog saobraćajnog prekršaja preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, prenosi Informer.

