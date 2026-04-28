Pijana bježala od policije, pa upala u šaht: Vatrogasci je jedva izvukli

Nišlijka (31) doživjela je nesvakidašnju nezgodu prilikom pokušaja da izbjegne kontrolu saobraćajne policije koja se pukom srećom završila bez težih posljedica.

Ona je bila na mjestu suvozača u vozilu „folksvagen“ koje je 26. aprila na Čamurlijskom putu zaustavila saobraćajna policija.

"Muškarac (42) koji je upravljao automobilom je alkotestiran i ustanovljeno je da je bio u stanju potpune alkoholisanosti, sa sadržajem alkohola u organizmu od preko dva promila. Dok ga je policija kontrolisala, njegova saputnica je bez dozvole policije napustila vozilo ali je tom prilikom upala u duboki šaht. Kako je zbog dubine rupe u kojoj se našla bilo nemoguće da joj se priđe bez asistencije osposobljenih službi, alarmirani su vatrogasci. Na lice mjesta izašla je i Hitna pomoć ali je intervencija poprilično potrajala dok Nišlijka nije izvučena iz šahta", navode sagovornici upoznati sa ovim događajem.

Žena je prebačena na dijagnostiku u niški Univerzitetski klinički centar gdje je obavljeno i njeno alkotestiranje koje je pokazalo da je u stanju teške alkoholisanosti.

Policija će povodom ovog saobraćajnog prekršaja preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, prenosi Informer.