Pokušao ubiti policajce, osuđen na sedam godina zatvora

Mirsah Lugonić iz Teslića pravosnažno je osuđen u Vrhovnom sudu Republike Srpske na sedam godina zatvora zbog pokušaja teškog ubistva dvojice policajaca, na koje je pucao iz automatske puške.

Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbu odbrane kao neosnovanu.

”Potvrđena je prvostepena presuda Okružnog suda u Banjaluci kojom je optuženi oglašen krivim za pokušaj teškog ubistva i osuđen je kaznu od sedam godina zatvora. Izrečena mu je i bezbjednosna mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola”, navode u Vrhovnom sudu.

Obavezno liječenje od alkohola

Zločin se dogodio 15. januara ove godine u kući O.L. u Stenjaku kada je Lugonić, kroz zatvorena vrata, ispalio 10 hitaca prema policajcima Aleksandru J. i Beširu B, koje srećom nije pogodio.

U presudi se navodi da su policajci pred kuću došli nakon što im je prijavljeno da je nepoznata osoba pucala iz puške u Stenjaku. Službenim vozilom ”dačija daster” i pod upaljenom rotacijom su došli pred kuću O.L. Stali su ispred vrata i identifikovali se kao policijski službenici.

Bešir B. je pokucao na vrata i rekao: ”Otvori policija!”. Lugonić se na to oglušio pa su policajci još pet do šest puta naizmjenično pozivali da otvori vrata, što optuženi nije učinio.

Kroz vrata ispalio 10 hitaca

”Aleksandar J. je zbog toga dva do tri puta nogom udario u vrata, u namjeri da ih otvori. Lugonić je iza zatvorenih vrata povikao ”ček, ček”, da bi Aleksandar J. rukom sugerisao Beširu B. da se pomjere od vrata. Lugonić je u tom momentu, znajući da su policajci pred vratima, iz unutrašnjosti kuće iz automatske puške, neutvrđene marke, ispalio deset metaka kalibra 7,62x 51mm”, navodi se u presudi.

Bjekstvo snimljeno mobilnim telefonom

Policajci su udaljili iz bezbjednosnih razloga udaljili od kuće, osmatrajući dalje postupanje Lugonića koji je iskočio kroz prozor u prizemlju kuće i krenuo da bježi noseći sa sobom vatreno oružje, zbog čega su mu policijski službenici ponovo glasno izdali naređenje da stane i baci oružje, da bi potom opet iz puške ispalio dva do tri metka, nakon čega je pobjegao. Bjekstvo je snimljeno kamerom mobilnog telefona. Nakon višečasovne potrage Lugonić je u jutarnjim časovima pronađen i uhapšen.