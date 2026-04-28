Almeru Inajetoviću i njegovom pomagaču određen pritvor

ATV
28.04.2026 11:50

Алмер Инајетовић
Foto: Screenshot

Almeru Inajetoviću koji se sumnjiči za pokušaj ubistva i njegovom pomagaču Anelu Veliću, određen je jednomjesečni pritvor.

Odluku o pritvoru je donijela sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Jasmina Sazdovski, piše Avaz.

Inajetović je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prošle sedmice, u petak, 24.04.2026. godine u ulici Sedrenik, u Sarajevu, prilikom čega su dvojica braće Nedim i Nihad Livnjak ranjeni.

Jedan je teže, dok je drugi lakše povrijeđen.

Pritvor Inajetoviću bio je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze, ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, dok je Veliću bio predložen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

- Tužilaštvo KS tereti Inajetovića da je 24. aprila 2026. godine oko 19 sati i 25 minuta u bašti jednog ugostiteljskog objekta na Sedreniku, iz pištolja ispalio više metaka u braću koja su sjedila u bašti objekta. Nakon ranjavanja oštećenih, koji su zadobili jedan teže, drugi lakše povrede, osumnjičeni je pobjegao automobilom. U bijegu mu je pomogao osumnjičeni Velić koji ga je odvukao do Mostara kako bi izbjegao hapšenje zbog počinjenog krivičnog djela. Inače, obojica osumnjičenih osuđivani su više puta za različita krivična djela - saopšteno je juče iz Tužilaštva KS.

Almer Inajetović

Pritvor

Sarajevo

Pucnjava

