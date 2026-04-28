Čuli lupanje iz groba pa ga otvorili, ali...

28.04.2026 11:41

Žitelji sela Bijacovce u Slovačkoj doživeli su nesvakidašnje iskustvo u nedjelju popodne, kada su se na lokalnom groblju čuli “neobični zvuci” koji su, kako tvrde, dopirali iz groba.

U centru zagonetne drame našao se 60-godišnji muškarac, nedavno sahranjen, čija je porodica pretrpjela šok i strah, vjerujući da ih “doziva iz groba”.

"Mislili smo da je živ i pozvali policiju"

Oni tvrde da je sve počelo “tihim, ali upornim udarcima” koji su dopirali iz groba. Vijest se brzo proširila selom, a na groblju su se okupili mještani.

Porodica, vidno potresena, strahovala je da se dogodilo nezamislivo - da je njihov bližnji možda još živ, prenosi "Noviny".

Sada je pomenuti grob prazan. Otvoren je pošto su rođaci pozvali nadležne službe, nakon čega je telo prenijeto na obdukciju.

“Lupao je stalno. Mislili smo da je živ i pozvali policiju“, kazao je sinovac pokojnika.

Neimenovani muškarac je sahranjen tri nedjelje ranije, a preminuo je u bolnici, gdje je i operisan.

“Odsjekli su mu nogu i živeo je možda još dva dana”, dodao je sinovac.

Šta je pokazala obdukcija?

Porodica tvrdi da su i “policajci čuli neobične zvukove”, pa su pozvali pojačanje.

“Došla je patrola, pa su i oni čuli lupanje. Sklonili su se u stranu“, tvrdi sinovac.

Ubrzo nakon otvaranja groba, jedan policajac u civilu prišao je okupljenima i zamolio ih da napuste lice mjesta, uz objašnjenje da je tijelo pronađeno u stanju u kakvom je i sahranjeno.

Rezultati obdukcije, javljaju lokalni mediji, otklonili su sve sumnje. Kako je objasnio direktor sudske medicine, Ričard Hokša, smrt je nastupila usljed bolesti, što je potvrđeno i ranije.

“Nisu utvrđene nikakve povrede niti tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Posmrtne promjene odgovaraju vremenu proteklom od smrti i načinu na koji je telo bilo položeno“, naveo je on.

Ipak, ostaje nejasno kakve su "zvukove" čuli članovi porodice na groblje u selu Bijacovce.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

