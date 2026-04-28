Uhapšen nasljednik El Menča, objavljen video akcije

Autor:

ATV
28.04.2026 11:00

Komentari:

0
Хапшење Ел Хардинера
Meksičke specijalne snage uhapsile su Audiasa Floresa, poznatog kao "El Hardinero", jednog od glavnih komandanata moćnog Halisko kartela nove generacije (CJNG), kao i njegovog glavnog finansijskog operatera.

Potvrdio je ovo Omar Garsija Harfuh iz meksičke Službe bezbjednosti

Video snimci koje je Garsija podijelio na društvenim mrežama u ponedjeljak, 27. april, prikazuju kadrove iz vazduha na kojima se vidi hapšenje Floresa tokom operacije, za koju je meksička mornarica rekla da je uslijedila nakon višemjesečnog nadzora i da je učestvovalo više od 500 vojnika, šest helikoptera i nekoliko aviona.

"Audias Flores Silva, alijas 'El Hardinero', pritvoren je u Nayaritu. Za njim je izdat nalog za hapšenje u Meksiku, a traže ga i vlasti Sjedinjenih Američkih Država radi ekstradicije. Za njegovo hapšenje, vlada SAD ponudila je nagradu od pet miliona dolara", rekao je Garcija u objavi na društvenim mrežama.

Flores, regionalni komandant koji kontroliše dijelove teritorije CJNG-a duž meksičke pacifičke obale, smatran je potencijalnim nasljednikom Nemesia Oseguere "El Menča", koji je vodio ozloglašeni kartel i kojeg su u februaru ubile snage bezbjednosti.

Kasnije u ponedjeljak naveče, ministar bezbjednosti izjavio je da je Floresov finansijski operater, Cesar Alehandro "N", alias "El Gero Konta", uhapšen u zajedničkoj operaciji u centralnomeksičkom gradu Zapopanu.

"'El Gero Konta' je optužen za pranje novca od nezakonitih aktivnosti putem kompanija i frontalnih osoba, kao i za sticanje aviona, plovila, kuća, rančeva i ulaganje u kompanije za proizvodnju tekile", rekao je ministar.

Meksička mornarica je u saopštenju saopštila da su specijalne snage opkolile kolibu u El Miradoru, oko 20 kilometara sjeverno od popularnog ljetovališta Puerto Valjarta, gdje je Floresa štitilo oko 30 džipova i više od 60 naoružanih ljudi.

Floresova pratnja se razbježala kao diverzija, ali je vođa kartela Halisko pronađen dok se pokušavao sakriti u odvodnom jarku, saopštila je mornarica.

"Operacija je izvedena s hirurškom preciznošću bez ijednog ispaljenog metka", saopštila je mornarica.

Karlos Olivo, bivši agent američke Uprave za suzbijanje droga i stručnjak za CJNG, rekao je da je Flores bio ključan za operacije unutar kartela Halisko, kontrolišući mreže laboratorija za drogu, rute krijumčarenja i distributivne mreže unutar SAD.

