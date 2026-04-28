Ruska PVO oborila 186 ukrajinskih dronova

28.04.2026 08:06

Дрон
Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 186 bespilotnih letjelica Oružanih snaga Ukrajine iznad teritorije Rusije tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Konkretno, dronovi su oboreni iznad teritorija Astrahanske, Volgogradske, Rostovske i Kurske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, kao i iznad voda Crnog i Azovskog mora.

Kako je saopštio guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz, jedan civil je povrijeđen, prenose RIA Novosti.

"Kao posljedica varvarskog, ciljanog udara na vozilo u pokretu, nažalost, povrijeđen je jedan civil", napisao je guverner na Maksu.

Prema njegovim riječima, napad je izveden dronovima-kamikazama.

Bogomaz je dodao da je napadnuto vozilo oštećeno, da su na licu mjesta angažovane operativne službe i da je muškarcu blagovremeno ukazana sva neophodna medicinska pomoć.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.

