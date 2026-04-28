U sudaru vozova poginulo 14 osoba: Neki zaglavljeni među vagonima

U sudaru dva voza u Indoneziji u blizini Džakarte poginulo je najmanje 14 osoba, dok je više putnika povrijeđeno.
Opsežna operacija spašavanja nastavlja se ujutro po lokalnom vremenu. Portparolka indonezijskih željeznica Anna Purba kazala je i da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali žive.
Do nesreće je došlo u ponedjeljak naveče, 25 kilometara istočno od glavnog grada Indonezije. Šef policije Asep Edi Suheri pojasnio je da je međugradski voz naletio na zadnji vagon prigradskog voza koji je bio zaustavljen.
Ukupno je u sudaru poginulo 14 osoba, a povrijeđena je 81 osoba, rekla je Anna Purba lokalnoj televiziji. Prema izvještajima, sve žrtve bile su u posljednjem vagonu prigradskog voza. Svih 240 putnika međugradskog voza živi su evakuisani iz željezničke kompozicije.
Prema riječima drugog portparola željeznica, jedno je vozilo udarilo u prigradski voz na željezničko-putnom prelazu zbog čega se voz zaustavio na šinama gdje je udaren.
