Logo
Large banner

U sudaru vozova poginulo 14 osoba: Neki zaglavljeni među vagonima

Autor:

ATV
28.04.2026 07:08

Komentari:

0
Воз на прузи.
Foto: Unsplash

U sudaru dva voza u Indoneziji u blizini Džakarte poginulo je najmanje 14 osoba, dok je više putnika povrijeđeno.

Opsežna operacija spašavanja nastavlja se ujutro po lokalnom vremenu. Portparolka indonezijskih željeznica Anna Purba kazala je i da su dvije osobe još uvijek zarobljene među vagonima, ali žive.

Hitna pomoć

Svijet

Muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje, radnici se zabarikadirali

Do nesreće je došlo u ponedjeljak naveče, 25 kilometara istočno od glavnog grada Indonezije. Šef policije Asep Edi Suheri pojasnio je da je međugradski voz naletio na zadnji vagon prigradskog voza koji je bio zaustavljen.

Ukupno je u sudaru poginulo 14 osoba, a povrijeđena je 81 osoba, rekla je Anna Purba lokalnoj televiziji. Prema izvještajima, sve žrtve bile su u posljednjem vagonu prigradskog voza. Svih 240 putnika međugradskog voza živi su evakuisani iz željezničke kompozicije.

Srbija

Mijenja se pasoš Srbije

Prema riječima drugog portparola željeznica, jedno je vozilo udarilo u prigradski voz na željezničko-putnom prelazu zbog čega se voz zaustavio na šinama gdje je udaren.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Indonezija

željeznička nesreća

Vozovi

nesreća

poginulo više osoba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

Svijet

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

9 h

0
поп икона пјевачица Америка Мадона

Scena

Madona promijenila lični opis: Zategnutim licem izazvala lavinu reakcija

9 h

0
Саобраћајна несрећа Рума-Шабац

Hronika

Ljekari se bore za život jedinom preživjelom (22) iz "golfa"

10 h

0
"Јасеновац, сјећање и опомена", назив је изложбе која је вечерас отворена у Европском парламенту у Стазбуру.

Republika Srpska

U Evropskom parlamentu otvorena izložba o Jasenovcu: U Evropi se prvi put govori o NDH

10 h

0

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Svijet

Muškarac iz BiH napao medicinsko osoblje, radnici se zabarikadirali

1 h

0
Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

Svijet

Kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali u SAD, slijedi sastanak sa Trampom

9 h

0
Нијемци избјегавају служење војног рока

Svijet

Nijemci izbjegavaju služenje vojnog roka

10 h

0
Десно на слици је водитељ Џими Кимел, лијево су Доналд Трамп и Меланија

Svijet

Tramp traži otkaz za Kimela zbog šale o njemu i Melaniji: "Nije nimalo smiješan"

10 h

0

  • Najnovije

08

42

Talentovana glumica karijeru zamijenila duhovnim životom: Sada je igumanija manastira

08

25

Minić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti

08

24

Rasprava završila krvoprolićem: Izbo mladića jer mu je napao sina?

08

16

Taktička vježba MUP-a u Laktašima

08

12

Jezivi prizori na obali Drine: Pronađeno 10 uginulih svinja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner