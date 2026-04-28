Daniel Kajmakoski otkrio kako se bori sa traumom nakon otmice u Beogradu

Pjevač Daniel Kajmakoski nedavno je bio kidnapovan poslije nastupa u Beogradu, a sad je naveo da je to sve iza njega. Ističe da je okrenut isključivo lijepim stvarima.

"Nisam od šećera, takođe sam Balkanac, Makedonac... Dovoljno sam jak da nastavim... Pre svega sam otac. Želim da svi mi budemo sigurni i nasmijani", rekao je Daniel Kajmakoski.

"Bez osmijeha ništa ovo ne vredi, ovaj posao ne vrijedi, nikakav odnos ni brak. Ne možete biti dobar otac, brat i sin bez osmijeha. Život ide dalje. Svakome se to moglo desiti. A muzika i moja porodica i svi koji me vole su uz mene", istakao je on, prenosi Pink.

"Svjesno sam se povukao iz javnosti. Želio sam da temelj bude porodica... Apelujem na sve mlade ljude da im to bude prioritet. Porodica ostaje, sve je prolazno... Zbog toga sam se malo povukao i uživam imam dovoljno vremena da budem sa ženom i djecom i uvijek nešto spremam, ne bih sad najavio, ali nikad neću odustati od toga autorski rad je prije svega vezan za moj posao", rekao je Kajmakoski potom.

Daniel je, inače, za "Blic" progovorio o koleginici Maji Odžaklijevskoj, oduševljen njom.

"Sjajno sam, zaista. Od starijih kolega slušam svaki njihov savet. Od njih učim kako da budem čovjek, kako da stvorim porodicu pored posla", rekao je prvo Daniel, koji je kleknuo pred Majom kad ju je vidio da prolazi kraj njega.

"Morao sam! Ja nju obožavam, na nastupima pevam njene pjesme. Ona je institucija, živa legenda. Ljubim joj ruke", istakao nam je potom Daniel, a detalje ćete pronaći u videu iznad.

Daniel je, podsjetimo, u otmici bio vezan selotejpom na zadnjem sjedištu auta. Danielov advokat je pričao da su mu prijetili pištoljem, što je šokiralo javnost.