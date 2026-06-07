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Vučinić preimenovao SDS pa zaratio s Bodirogom

Autor:

ATV
07.06.2026 19:38

Komentari:

2
Ђорђе Вучинић
Foto: ATV

Poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đorđe Vučinić na Fejsbuku je, takoreći, preimenovao SDS čime je privukao veliku pažnju.

Čak mu se u komentaru javio Ognjen Bodiroga, poslanik SDS-a, koji je s njim verbalno zaratio.

"SDS = Stranka Draška Stanivukovića", objava je Vučinića, koja je bila okidač Bodirogi da ga isproziva.

"Druže, koliko imate formiranih opštinskih odbora u Republici Srpskoj, koliko imate mjesnih odbora ako znaš šta je to? Ponašaš se kao da si svu pamet svijeta pokupio i baviš se SDS-om umjesto da se baviš svojim rezultatom na lokalnim i na opštim izborima i svojom strankom koja je na lokalnim izborima imala 11 000 glasova!", poručio je Bodiroga Vučiniću.

Međutim, poslanik Liste za pravdu i red mu nije ostao dužan.

Обрачун Вучинића и Бодироге
Obračun Vučinića i Bodiroge

"Kad računaš posljednje lokalne, onda pošteno kaži da nismo ni izašli u 2/3 lokalnih zajednica kad već spominješ 11.000 glasova. Na tim istim u Trebinju smo se u najmanju ruku domaćinski ponašali prema SDS-u, a neću govoriti o odnosu u broju glasova otkako se bavim politikom (od 2020. do danas u tri izborna ciklusa) u Trebinju između dvije stranke, niti mi je cilj bilo kakvo poređenje te vrste", napisao je Vučinić.

Ovakva objava Vučinića dolazi nakon što je Predsjedništvo SDS-a danas predložilo da se PSS Draška Stanivukovića priključi SDS-u i da upravo Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske.

Međutim, Glavni odbor stranke je taj prijedlog odbacio i potvrdio Branka Blanušu za kandidata.

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Tagovi :

Đorđe Vučinić

Ognjen Bodiroga

SDS

Draško Stanivuković

Komentari (2)
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