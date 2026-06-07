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Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS

Autor:

ATV
07.06.2026 16:47

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Сједница Предсједништва СДС-а
Foto: Fejsbuk

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević poručio je, na današnjoj sjednici Glavnog odbora SDS-a, da je Pokret Sigurna Srpska skup svega i svačega, te članove ove stranke u Tesliću nazvao miševima i posebno naglasio da ni u kom scenariju ne može da zamisli da bi Draško Stanivuković mogao da bude predsjednik SDS-a.

Miličević je istakao da je sporazum koji je ponudio PSS odbijen na organima stranke, a da na prijedlog SDS-a Stanivukovićev pokret nikada nije dao odgovor.

"Ja to ne vidim, ne osjećam i ne želim", jasno je poručio Miličević.

Tokom svog govora Miličević je rekao da je u proteklom periodu Draško Stanivuković sa svojim Pokretom kupovao članove SDS-a, što znaju svi mjesni odbori, a da je naredni korak očigledno kupovina čitavog SDS-a.

"Oni sada idu u jedan drugi projekat - to je kupovina Srpske Demokratske Stranke", rekao je Miličević.

Na društvenim mrežama objavljen je i govor Miličevića tokom sjednice.

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Tagovi :

Milan Miličević

Draško Stanivuković

Pokret Sigurna Srpska

SDS

glavni odbor

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