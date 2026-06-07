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SDS pred odlukom o gašenju

Autor:

ATV
07.06.2026 16:11

Komentari:

7
СДС пред одлуком о гашењу
Foto: ATV

Glavni odbor SDS-a trenutno odlučuje da li će ova stranka nastaviti da postoji ili će se uklopiti u Pokret Draška Stanivukovića.

O već potvrđenoj kandidaturi Branka Balnuše za predsjednka Republike Srpske, trebalo bi da opet odluči Glavni odbor.

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Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, u samom Glavnom odboru su velike svađe između dvije struje.

Sa jedne strane su Darko Babalj, Đorđe Miličević, Marinko Božović, koji su najglasniji zagovornici toga da se ova stranka "utopi" u Draškov Pokret. Njihova ideja je da SDS i PSS imaju odvojene liste za predstojeće Opšte izbore, a podržali bi Stanivukovića kao kandidata za predsjenika Srpske.

Druga struja koju čine Ljubiša Petrović, Milan Miličević, Želimir Nešković se oštro protive "pokoravanju" SDS-a Stanivukoviću koji bi i ovaj izborni ciklus ostao bez prava da bira kandidata za najvažnije inokosne funkcije u Srpskoj.

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Najradiklaniji u ovom stavu je bio bijeljinski gradonačelnik koji nije birao riječ o ovoj temi.

"Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevjeri narod i bude kukavičje jaje treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje!

Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobijedili!", kaže Petrović.

ATV saznaje da bi Blanuša ukoliko SDS podrži Stanivukovićevu kandidaturu podnio ostavku. Ovim bi SDS prepustio titulu najjače opozicione stranke nedavno formiranom Pokretu.

Ukoliko Glavi odbor na tajnom glasanju podrži povlačenje kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, njima bi preostala ponovo kandidatura za člana Predsjedništva BiH.

Treba napomenuti da zvanična verzija stranke SDS Volja naroda nema prijavljenu kandidaturu za člana Predsjedništa BiH, a SDS koji je nedavno imao problema sa ovjerom kandidature za izbore, ostao jedini kanal za stranke za pomenutu kandidaturu.

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Tagovi :

SDS

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

PSS

Ljubiša Petrović

Komentari (7)
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