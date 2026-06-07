Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

"Sa velikom čašću i zahvalnošću primio sam Orden Svetog kralja Dragutina. Ovo priznanje doživljavam kao podsticaj da nastavim da radim u službi našeg naroda, čuvajući vrijednosti vjere, zajedništva i sabornosti. Hvala Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj na ukazanom povjerenju i blagoslovu", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Sa velikom čašću i zahvalnošću primio sam Orden Svetog kralja Dragutina.

Ovo priznanje doživljavam kao podsticaj da nastavim da radim u službi našeg naroda, čuvajući vrijednosti vjere, zajedništva i sabornosti.

Hvala Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj na ukazanom povjerenju i blagoslovu. pic.twitter.com/LEJXOzTrUH — Savo Minić (@minic_savo) June 7, 2026