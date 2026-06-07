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Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

Autor:

ATV
07.06.2026 13:34

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Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić odlikovan je danas Ordenom Svetog kralja Dragutina zbog aktivnog učešća u životu Eparhije zvorničko-tuzlanske.

"Sa velikom čašću i zahvalnošću primio sam Orden Svetog kralja Dragutina. Ovo priznanje doživljavam kao podsticaj da nastavim da radim u službi našeg naroda, čuvajući vrijednosti vjere, zajedništva i sabornosti. Hvala Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj na ukazanom povjerenju i blagoslovu", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

premijer Republike Srpske

Orden

Republika Srpska

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