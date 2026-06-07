Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

Autor:ATV
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Premijer Republike Srpske Savo Minić odlikovan je danas Ordenom Svetog kralja Dragutina zbog aktivnog učešća u životu Eparhije zvorničko-tuzlanske.
"Sa velikom čašću i zahvalnošću primio sam Orden Svetog kralja Dragutina. Ovo priznanje doživljavam kao podsticaj da nastavim da radim u službi našeg naroda, čuvajući vrijednosti vjere, zajedništva i sabornosti. Hvala Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj na ukazanom povjerenju i blagoslovu", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Sa velikom čašću i zahvalnošću primio sam Orden Svetog kralja Dragutina.— Savo Minić (@minic_savo) June 7, 2026
Ovo priznanje doživljavam kao podsticaj da nastavim da radim u službi našeg naroda, čuvajući vrijednosti vjere, zajedništva i sabornosti.
Hvala Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj na ukazanom povjerenju i blagoslovu. pic.twitter.com/LEJXOzTrUH
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