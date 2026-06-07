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Budimir: Specijalne brigade bile vrh koplja u odbrani srpskog naroda

Autor:

ATV
07.06.2026 12:47

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Будимир: Специјалне бригаде биле врх копља у одбрани српског народа
Foto: ATV

Specijalne brigade su zajedno sa Vojskom Republike Srpske bile vrh koplja u odbrani srpskog naroda, posebno na Sarajevsko-romanijskoj regiji gdje je Jahorinski odred imao specijalnu namjenu, rekao je danas na Palama ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

Nakon parastosa poginulim pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", koji je služen u Hramu Svetog arhangela Gavrila, Budimir je istakao da je taj odred bio frontovski i nije se štedio u stvaranju Republike Srpske.

"Za njega je važno reći da je obezbjeđivao i najvažnije ličnosti tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske, od predsjednika pa nadalje i samu Vladu Republike Srpske", rekao je Budimir novinarima.

Podsjetio je da se ovaj odred proslavio i akcijama u kojima su diverzantske jedinice upadale u dubinu srpske teritorije i uspijevao da se izbori sa tim vrstama izazova.

Budimir je istakao da podržava manifestacije koje se odnose na period Odbrambeno-otadžbinskog rata, posebno kad je u pitanju obilježavanje Dana specijalnih odreda koji su pripadali specijalnoj brigadi policije.

Zahvalio je i premijeru Republike Srpske Savi Miniću na podršci ovakvim manifestacijama.

"Zahvaljujem se i MUP-u na podršci, posebno kad je u pitanju prijem djece i porodica poginulih boraca i pomoći porodicama gdje sada dolaze i unuci", naveo je Budimir.|

Parastosu su prisustvovali premijer Minić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

(Srna)

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Željko Budimir

Republika Srpska

Specijalna brigada policije

Vojska Republike Srpske

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