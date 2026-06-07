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Položeni vijenci za poginule pripadnike odreda "Jahorina"

Autor:

ATV
07.06.2026 12:28

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Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".
Foto: Srna

Kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata na Palama danas su položeni vijenci u znak sjećanja na 30 poginulih pripadnika Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina".

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da policija mora da ima dobre plate i veoma dobru opremu.

Minić je istakao da su to bili najspremniji momci koji su krenuli u odbranu srpskog naroda. Istakao je veliki značaj imati spremnog borca u tim danima, a da činjenica da su obezbjeđivali tadašnjeg predsjednika i Vladu govori da su to bili najspremniji momci i da su zbog toga podnijeli i velike žrtve.

Vijence su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Republike srpske Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, predstavnici Udruženja veterana Prvog odreda.

Vijence su položili i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, predstavnici specijalnih jedinice odreda brigade Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo, opština Pale i Sokolac, Boračke organizacije opštine Pale te brojne delegacije i građani.

Prethodno je u Hramu Svetog arhangela Gavrila služen parastos za stradale pripadnike ove jedinice povodom obilježavanja njene krsne slave.

Ovaj odred formiran je 1992. godine, imao je od 250 do 300 pripadnika, a njih 30 je ugradilo živote u temelje Republike Srpske.

Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i učestvovao je u brojnim borbenim dejstvima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Posebno mjesto u istoriji jedinice pripada njenom ratnom komandantu Rajku Kušiću, koji je ostao upamćen kao heroj Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i kao vrhunski sportista.

Kušić je bio višestruki prvak Balkana i Evrope u džudou, kao i osvajač zlatne medalje na Univerzijadi.

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Tagovi :

Pale

Savo Minić

položeni vijenci

Specijalna brigada policije

Odbrambeno-otadžbinski rat

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