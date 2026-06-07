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Neizvjesnost oko NIS-a i dalje traje: OFAK pojačava pritisak na pregovarače

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ATV
07.06.2026 12:06

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Неизвјесност око НИС-а и даље траје: ОФАК појачава притисак на преговараче
Foto: ATV

Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma.

Proces je složen i ne treba očekivati rješenje u narednih desetak dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, rekao je Marković za RTS.

Odluka američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) da za svega deset dana produži licencu za pregovore u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pokazuje da proces promjene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rješenja. Željko Marković ocijenjuje da je kratak rok signal da pregovori ne napreduju željenom dinamikom.

"I pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega deset dana dao NIS-u prostor da pokuša da napravi novi prodor i dovede te pregovore do finala", kaže Marković.

Iako je mađarski MOL od američke administracije tražio produženje od 30 dana, dobio je samo trećinu tog perioda.

Prema Markovićevim riječima, to ne znači da će se u narednih deset dana doći do konačnog dogovora o kupovini ruskog udjela, već da Vašington nastoji da dodatno podstakne sve strane na kompromis.

"OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove, kako bi se takva transakcija mogla desiti", ističe.

Srbija nastoji da sačuva stratešku poziciju

Novi rok za pregovore poklapa se sa istekom operativne licence NIS-a 16. juna, što dodatno povećava neizvesnost. Marković smatra da će od napretka razgovora zavisiti i eventualno novo produženje obje licence.

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Srbija

MOL dobio odobrenje od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 16. juna

Ipak, naglašava da se paralelno vode i razgovori države Srbije sa MOL-om, s obzirom na to da je Srbija drugi po veličini akcionar NIS-a i da želi da obezbijedi svoje interese u slučaju promjene vlasništva.

"Ono što je nama jako važno jeste da obezbijedimo svoju poziciju i u pogledu budućeg otuđenja MOL-ovih akcija, ali i u pogledu imovine velike vrijednosti, prije svega rafinerije i njenih budućih planova", naglašava Marković.

Podsjeća da je ugovor iz 2008. godine sadržao mehanizme koji su štitili interese Srbije, i da bi slične garancije trebalo obezbijediti i u eventualnom novom aranžmanu.

Prema njegovim riječima, NIS nije samo privredno društvo već jedan od ključnih stubova energetske bezbjednosti zemlje.

"NIS za nas nije samo jedna kompanija, to je stub energetske nezavisnosti i bezbjednosti Srbije", poručuje Marković.

Gasni aranžman donosi predah, ali ne i trajno rješenje

Ohrabrujuća vijest za Srbiju je potvrda da će postojeći gasni aranžman sa Rusijom biti produžen za još tri mjeseca nakon isteka važećeg sporazuma u junu. To je posebno značajno u periodu kada počinje punjenje skladišta za narednu grejnu sezonu.

Marković ističe da Srbija trenutno nabavlja gas po povoljnijim uslovima od cijena na evropskom tržištu, gdje su kotacije i dalje visoke.

"Jako je važno da imamo sigurno snabdevanje gasom, posebno sada kada treba popunjavati skladišta koja su tokom zime bila pražnjena", rekao je Marković.

Ipak, dodaje da dugoročni ugovori sa Rusijom postaju sve neizvjesniji zbog politike Evropske unije koja postepeno smanjuje zavisnost od ruskog gasa. Zbog toga Srbija mora nastaviti sa diverzifikacijom pravaca i izvora snabdijevanja.

U uslovima nestabilnog globalnog tržišta energenata, visokih cijena nafte i gasa i neizvjesnosti oko sudbine NIS-a, Srbija će, kako zaključuje Marković, morati istovremeno da čuva svoje strateške energetske kapacitete, puni rezerve i traži nove izvore snabdijevanja kako bi obezbijedila energetsku sigurnost u godinama koje dolaze, prenosi RTS.

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pregovori

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