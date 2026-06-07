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Lepa Lukić pala u prodavnici, završila u Urgentnom centru

Autor:

ATV
07.06.2026 11:52

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Пјецачица Лепа Лукић
Foto: Screenshot/Youtube

Pjevačica Lepa Lukić doživjela je nezgodu u subotu uveče kada je pala u jednoj prodavnici, nakon čega je intervenisala Hitna pomoć.

Prema saznanjima Kurira, kraljica narodne muzike zadobila je povrede prilikom pada, zbog čega je ekipa Hitne pomoći izašla na teren i prevezla je u Urgentni centar.

Ljekari su obavili detaljne preglede i ustanovili da je Lepa povrijedila koljeno i zglob na nozi. Nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda, pjevačica je puštena na kućno liječenje.

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Kako Kurir saznaje, ljekarima nije bilo potrebe za njenim zadržavanjem u bolnici, ali joj je preporučeno strogo mirovanje kako bi se povrede što prije sanirale. Takođe, dobila je terapiju protiv bolova koju će koristiti tokom oporavka.

Lepa je puštena na kućno liječenje, a povrede nisu ozbiljnije prirode.

Podsjetimo, prije nekoliko godina Lepa Lukić je pala na pijaci dok je kupovala povrće za ručak, ispod njenih nogu se nalazila ogromna rupa koju ona nije ni vid‌jela. Lepa je upala u tu rupu i slomila nogu.

Takođem, pjevačica je i u rijalitiju "Farma" povrijedila nogu kada je pala preko stolice.

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Tagovi :

Lepa Lukić

zdravstveno stanje

hospitalizacija

nezgoda

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