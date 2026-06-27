MUP Srpske o policijskoj akciji na Jahorini: Provjeravan rad agencija za obezbjeđenje lica i imovine

Na Jahorini su sinoć izvršila kontrole, a policija je izdala prekršajne naloge za osam osoba koji su radili kao obezbjeđenje, a da za to nisu imali zakonsko pravo.

Na upit ATV-a da li je sinoć na Jahorini, tačnije na koncertu izvođača Saše Matića, bila velika policijska akcija SAJ-a koja se odnosila na sprečavanje nelegalnog obezbjeđenja i prodaje narkotika na koncertima, iz MUP-a Srpske su odgovorili da su policijski službenici MUP Srpske, dana 26.06.2026. godine, na području Jahorine, izvršili kontrolu rada fizičkog obezbjeđenja s ciljem provjere poštovanja odredaba Zakona o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti.

Kako nezvanično piše RTRS-a, u proteklih nekoliko godina kriminogena lica sa područja Pala imali su namjeru da preko lica koja su povezana sa njima osnuju agenciju za obezbjeđenje ličnosti i objekata što je odbijeno i spriječeno od strane PU Istočno Sarajevo, PU Mrkonjić Grad, PU Foča, PU Doboj i PU Zvornik.

I pored toga u posljednjih nekoliko mjeseci OC Jahorina je pokušao da organizuje istu takvu agenciju pod nazivom "Jahorina sekjuriti" što nije u skladu sa pozitivnom zakonskim propisima i zbog čega je zahtjev odbijen kao neosnovan u dva navrata od strane PU Istočno Sarajevo, te je treći zahtjev proslijeđen nadležnim upravama u MUP Republike Srpske u Banjaluci na konačno odlučivanje.

Pored tih činjenica u petak je organizovan koncert na Jahorini gdje je organizator angažovao dva radnika Sektor sekjuritija na ulazu dok su unutrašnje obezbeđenje imali namjeru da rade lica koja su neovlaštena niti imaju odobrenje za rad i za tu vrstu djelatnosti.

Iz svih tih razloga a na osnovu prethodnih saznanja da kriminogena lica trebaju da vrše obezbjeđenje koncerta tj. javnog skupa u navedenom hotelu, MUP Srpske, odnosno Uprava krim policije, Uprava za teški i organizovani kriminalitet, jedinice Žandarmerije i SAJ u saradnji sa PU Istočno Sarajevo preduzeli su neophodne mjere i radnje u cilju provjere navedenih saznanja i kontorle rada kako agencije angažovane na obezbeđenju tako i potencijalnog angažmana lica na ovezbjeđenju javnog skupa, a koja za to nemaju odobrenje.

Prilikom sprovođenja neophodnih mjera i radnji utvrđeno je da je osam lica neovlašteno vršilo obezbjeđenje zbog čega su im izdati prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja te su udaljeni iz objekta.

MUP Srpske će i u narednom periodu preduzimati sve neophodne mjere i radnje s ciljem sprečavanja vršenja nelegalnih aktivnosti ove vrste.