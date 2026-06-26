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Gradiška: Putnik podlegao povredama, vozač osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 18:33

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Pripadnici Policijske uprave Gradiška podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica iz Gradiške čiji su inicijali M.S. koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi nakon koje je jedno lice preminulo usljed zadobijenih povreda.

Iz Policijske uprave Gradiška podsjećaju da se 13. juna na magistralnom putu u mjestu Romanovci, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobili marke "folksvagen turan" kojim je upravljalo lice M.S. iz Gradiške i "folksvagen golf" za čijim upravljačem je bilo lice iz Banjaluke M.L.

Uviđaj su na mjestu nezgode obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

Putnik čiji su inicijali N.M. iz putničkog automobila marke "folksvagen turan" je istog dana prebačen iz Službe hitne medicinske pomoći Laktaši na dalju hospitalizaciju u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, gdje je uslijed zadobijenih povreda juče preminuo.

Lice M.S. se sumnjiči da je počinilo krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

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udes

Saobraćajna nesreća

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