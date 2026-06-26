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Ustavnom sudu BiH stižu milioni iz EU

Autor:

Branka Dakić
26.06.2026 19:31

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Уставни суд БиХ
Foto: ATV

Iz Ustavnog suda BiH nedavno su zakukali kako su, zbog kadrovske nepopunjenosti, pred kolapsom. Izgleda da su i u finansijskoj dubiozi, pa su u pomoć uskočili Savjet Evrope i Evropska unija.

I to sa projektom vrijednim 2,2 miliona maraka, a sav novac biće, kažu, usmjeren za jačanje institucionalnih kapaciteta Ustavnog suda BiH, te zaštitu vladavine prava i ljudskih prava. Ipak, najveći problem ovog Suda neće biti riješen.

„Nažalost, ovaj projekat neće moći riješiti trenutno najveći problem Ustavnog suda BiH, a to je da još od novembra 2022. godine Ustavni sud radi sa nepotpunim sastavom. Naša misija ostaje očuvanje funkcionalnosti suda, unapređenje vladavine prava i zaštita ljudskih prava u BiH, bez obzira na protekle političke i još uvijek ih ima, pritiske sa kojima se suočavamo“, rekao je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH.

Na koje pritiske Ćeman tačno misli, nije jasno. Ono što je poznato i jasno je to da vladavinom prava u toj instituciji nisu zadovoljni u Republici Srpskoj. Dosadašnja praksa pokazala je da se ona, uglavnom, ogledala u kršenju Ustava BiH, kaže Sanja Vulić.

„Njihov glavni zadatak je da štite Ustav BiH. Podsjetiću ih da je Ustavnopravna komisija PD PS rekla da izmjene Krivičnog zakona BiH nisu u skladu sa Ustavom, a oni će reći da jesu, jer za to ih je potplatila njihova mentorka zvana Evropska unija. Nevjerovatno je u kakvoj BiH mi živimo. Ovo je protektorat i ovo su nesvakidašnje stvari, gdje sve može da se plati“, navodi Sanja Vulić, potpredsjednik SNSD-a.

Donacija je značajna za unapređenje infrastrukturnih kapaciteta Ustavnog suda, a što se tiče jačanja vladavine prava, ta institucija to može postići jedino svojim odlukama koje treba da budu u skladu sa Ustavom BiH i Evropksom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, smatraju pravnici.

„Ustavni sud BiH imaće priliku da imaće priliku da zaštiti vladavinu prava i ljudska prava u predmetu o ocjeni ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, gdje će jedna razumna odluka utemeljena na pravu i činjenicama biti najbolja odluka o vladavini prava i zaštiti ljudskih prava u BiH“, rekao je Damir Sakić, pravnik.

A, kakva će odluka biti u ovom predmetu, znaćemo krajem naredne sedmice. Do sada su sudije Ustavnog suda BiH, u većini predmeta, donosile odluke koje su bile na štetu Republike Srpske. Vrlo često i BiH.

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Tagovi :

Ustavni sud BiH

Evropska unija

Savjet Evrope

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