Galijašević: Izetbegović se obratio vjerskim fanaticima u bih, prijetnju shvatiti ozbiljno

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Izjava Bakira Izetbegovića da se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik treba riješiti silom nije bila poruka pravosuđu ili međunarodnoj zajednici, već svakom vjerskom fanatiku u BiH i time bi trebalo da se pozabave bezbjednosne agencije, izjavio je Srni stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Ovim je, kaže Galijašević, poslata poruka organizovanim i neorganizovanim islamistima, svim simpatizerima i sljedbenicima nasljeđa Alije Izetbegovića da je Dodik problem koji treba riješiti silom.
Hronika
Sudarili se kamion i automobil: Dvije osobe povrijeđene
"Svima njima se obratio Bakir Izetbegović jer ga oni slušaju šta govori i žele da ispune nalog", ukazao je Galijašević i dodao da je ovim direktno ugrožena bezbjednost Dodika i destabilizovana BiH, prenosi "Srna".
Procjene u Sarajevu govore, kaže Galijašević, da je prava prepreka da se Republika Srpska nastavi "daviti" upravo Dodik.
"Republiku Srpsku su davili politički Britanci i Nijemci rukama političkog Sarajeva, odnosno političkih stranaka iz Sarajeva - SDA i SDP-a", naveo je Galijašević.
BiH
Amidžić: Potpuno promašeno pričati o Manivalu kao o običnom finansijskom pitanju
On je ocijenio da je Izetbegovićeva prijetnja motivisana teškim političkim porazima koje muslimanska politika u BiH trpi na međunarodnoj sceni, te saradnjom Republike Srpske sa SAD i Izraelom.
"Upravo zato su Izetbegovićeve prijetnje imale taj antisemitski naboj i narativ. Bakir mrzi Izrael i smatra da Dodika treba ukloniti jer ostvaruje saradnju sa izraelskom Vladom", naveo je Galijašević.
On je dodao da SDA i Izetbegović, kao i, kako kaže, njihovi mentori iz "Muslimanske braće" ne mogu da zamisle politiku i državu bez primjene nasilja i terora.
"Zato ovu prijetnju treba ozbiljno shvatiti", ukazao je Galijašević.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je prije nekoliko dana gostujući na Federalnoj televiziji da se Dodik "nekom silom mora riješiti".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
13
43
13
34
13
14
13
10
13
04
Trenutno na programu