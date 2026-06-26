Galijašević: Izetbegović se obratio vjerskim fanaticima u bih, prijetnju shvatiti ozbiljno

Izjava Bakira Izetbegovića da se predsjednik SNSD-a Milorad Dodik treba riješiti silom nije bila poruka pravosuđu ili međunarodnoj zajednici, već svakom vjerskom fanatiku u BiH i time bi trebalo da se pozabave bezbjednosne agencije, izjavio je Srni stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.

Ovim je, kaže Galijašević, poslata poruka organizovanim i neorganizovanim islamistima, svim simpatizerima i sljedbenicima nasljeđa Alije Izetbegovića da je Dodik problem koji treba riješiti silom.

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"Svima njima se obratio Bakir Izetbegović jer ga oni slušaju šta govori i žele da ispune nalog", ukazao je Galijašević i dodao da je ovim direktno ugrožena bezbjednost Dodika i destabilizovana BiH, prenosi "Srna".

Procjene u Sarajevu govore, kaže Galijašević, da je prava prepreka da se Republika Srpska nastavi "daviti" upravo Dodik.

"Republiku Srpsku su davili politički Britanci i Nijemci rukama političkog Sarajeva, odnosno političkih stranaka iz Sarajeva - SDA i SDP-a", naveo je Galijašević.

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On je ocijenio da je Izetbegovićeva prijetnja motivisana teškim političkim porazima koje muslimanska politika u BiH trpi na međunarodnoj sceni, te saradnjom Republike Srpske sa SAD i Izraelom.

"Upravo zato su Izetbegovićeve prijetnje imale taj antisemitski naboj i narativ. Bakir mrzi Izrael i smatra da Dodika treba ukloniti jer ostvaruje saradnju sa izraelskom Vladom", naveo je Galijašević.

On je dodao da SDA i Izetbegović, kao i, kako kaže, njihovi mentori iz "Muslimanske braće" ne mogu da zamisle politiku i državu bez primjene nasilja i terora.

"Zato ovu prijetnju treba ozbiljno shvatiti", ukazao je Galijašević.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je prije nekoliko dana gostujući na Federalnoj televiziji da se Dodik "nekom silom mora riješiti".