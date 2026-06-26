Gdje je jutros nezdrav vazduh?

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kaknju, dok je u više gradova u BiH zabilježen umjereno zagađen vazduh, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Kaknju iznosio je 111, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Ilijašu sa indeksom 95, Mostaru 83, Doboju 80, Zenici i Gacku 75, Sarajevu 74, Maglaju 72, Brodu 71, Tuzli 70, Vogošći i Visokom 67, Banjaluci i Prijedoru 65, na Ivan sedlu 64, Živinicama 61, Trebinju 56 i Tešnju 53.

Svijet Zbog ležaljke izbila masovna tuča: Djevojčici slomljen nos

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, piše Srna.