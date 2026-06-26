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Vulić: Izetbegovićeve prijetnje test za Tužilaštvo, Dodik brana očuvanja Srpske

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:29

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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Foto: ATV

Prijetnje lidera SDA Bakira Izetbegovića upućene lideru SNSD-a Miloradu Dodiku jesu test za pravosudne institucije BiH, istakla je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

- Izetbegović je izgubio podršku svih i ne može da shvati da živimo u multipolarnom svijetu. Njegove prijetnje samo jesu test za Tužilaštvo BiH - dodao je Dodik.

Vulićeva je pojasnila, da je situacija bila obrnuta, odnosno da je neka politička figura iz Republike Srpske, uputila slične prijetnje bilo kojem političaru iz FBiH, procesi protiv te osobe bi već bili pokrenuti.

Dodaje da je upravo Milorad Dodik brana očuvanja Republike Srpske, ali i dejtonske BiH. Osvrnula se na nelegalni proces proveden protiv Dodika, upravo zato što je on brana Srpske i njenog očuvanja.

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- Imali smo atak od strane pravosudnih institucija. Strašno koliko je pravosuđe nijemo i gluvo. Drago mi je što Srpska ima lidera i figuru kakav je Dodik, a što Bakir nije i nikada neće biti - napomenula je Vulićevu.

Napominje da Republika Srpska poštuje i štiti svoje građane, teritoriju, te da je garancija sigurnosti Srpske i njene odbrane Dodik.

- U FBiH oni samo slušaju i klimaju glavom, mi nismo poslušnici ni podanici - napominje Vulićeva.

Vulićeva je istakla da BiH nije država, nego protektorat.

- Borba pred nama će biti duga i mukotrpna, a ja im poručujem Srbi nikada ne gube - dodaje ona.

/RTRS/

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Sanja Vulić

Bakir Izetbegović

Milorad Dodik

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