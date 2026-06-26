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Тришић Бабић: Српска и данас каже "да" Дејтону, али "не" бонским овлаштењима

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 07:47

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић
Фото: ATV

Република Српска и данас каже "да" Дејтону, али "не" бонским овлаштењима, истакла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Додаје да је Српска постала партнер који се уважава, чија се ријеч чује, чији се аргументи разумију.

"Постали смо пожељна и привлачна дестинација за бројне инвеститоре. Пoлитички успјех, прати и економски успон. За Српску долазе добре године", истиче она

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Дејтонски споразум

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