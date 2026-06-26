Тришић Бабић: Српска и данас каже "да" Дејтону, али "не" бонским овлаштењима

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска и данас каже "да" Дејтону, али "не" бонским овлаштењима, истакла је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Додаје да је Српска постала партнер који се уважава, чија се ријеч чује, чији се аргументи разумију.
"Постали смо пожељна и привлачна дестинација за бројне инвеститоре. Пoлитички успјех, прати и економски успон. За Српску долазе добре године", истиче она
Република Српска и данас каже "да" Дејтону, али "не" бонским овлаштењима.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) June 25, 2026
Кажемо "да" европским интеграцијама, а "не" губљењу идентитета и унижавању Републике.
Српска никада није имала бољу позицију у међународним оквирима.
Постали смо партнер који се уважава, чија се ријеч… pic.twitter.com/cqvrBeu4VF
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