Cvijanović: U svijetu vide da Srpska brani svoju ustavnu poziciju

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvrnula se na reakcije iz FBiH nakon izjave izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara o potrebi zaštite hrišćana u BiH, poručivši da se u svijetu prepoznaje činjenica da Republika Srpska godinama trpi udare kroz oduzimanje nadležnosti i umanjivanje njenog ustavnog kapaciteta.

Ona poručuje da u BiH žive konstitutivni narod i ako se jedan ili dva moraju boriti za očuvanje svoje ustavne pozicije, onda vas ljudi doživljavaju na način da je vaša pozicija ugrožena. Time onda i jeste u političkom smislu neko ko biva obespravljen.

"Mi u BiH smo preživjeli različite faze. U svim fazama udari su bili usmjereni na Republiku Srpsku, u jednom periodu i na Hrvate. Sve što se dešavalo ovdje bilo je na štetu Republike Srpske. Oduzimane su nadležnosti, umanjivan je kapacitet Srpske. Nekome je smetalo i htio je da provodi centralističku agendu gdje mi sve više gubimo, a sve više dobija to što oni zovu "državni nivo". Otuda se u svijetu i prepoznaje ta izjava i činjenica da niste ravnopravni ako vam neko nešto stalno oduzima i pokušava umanjiti vaše kapacitete", kaže Cvijanović.

Ona ističe da u Izraelu kao i svakom drugom mjestu na svijetu postoji svijest o tome da postoje hrišćani i muslimani koji žive zajedno u BiH.

"Ministar inostranih poslova Izraela govorio je s aspekta da vi morate da se branite ili da hoćete da sačuvate nešto svoje, a da vam se to stalno oduzima i to je činjenica. Znamo kako je Dejtonski mirovni sporazum predvidio ulogu entiteta i konstitutivni naroda. Ako poredite to što smo dobili u Dejtonu i za šta smo dali saglasnosti sa ovim danas u čemu živimo, vidjećete da brojne nadležnosti koje su prenesene na nivo BiH. Čak ni to ne bi bilo sporno da je to stvar dogovora, ali je problem zloupotreba nečega gdje ste dogovorom ušli u neki aranžman, a onda je to neko zloupotrijebio. Mi se borimo protiv zloupotrebe".

Cvijanović ističe da su sve izmjene koje su se dešavale bile ubačene u mašinu koja se zove zloupotreba i da i dan danas postoje teške zloupotrebe na nivou BiH i da je ona kao srpski član Predsjedništva BiH bila izložena diskriminaciji od strane onih koji treba da budu servis Predsjedništva.

"Mene su maltretirali u odnosu na ostale članove Predsjedništva BiH. Ako napišem pismo, neće ga poslati. U Ministarstvu spoljnih poslova su mi rekli ako pišem čestitku ili saučešće da će proslijediti, ali ako pišem nekom drugom državniku, neće proslijediti. Našla sam način kako se tome oduprijeti i kako stići do tih adresa da im objasnim. Nisam nekulturna da pišem direktno, prisiljena sam da vam kažem direktno da ovi ljudi blokiraju moju komunikaciju sa vama. Nakon nekog vremena svi su počeli da primaju moja pisma i da ih tretiraju normalno", kaže Cvijanović.

Govoreći o napadima iz FBiH jer na sastancima u Izraelu nije bilo zastave BiH, Cvijanović kratko: "Obratite se domaćinu".

"Pišite protestne note kome hoćete. Nemam ništa s tim, neki su izložili zastave BiH, neki samo Republike Srpske. Kada dođete u Ameriku i odete u Kongres, vidite tačno odakle dolazi taj član kongresa. Kod njega je zastava i SAD i savezne države. Kolega Bećirović se tamo slikao i pravio sastanke i nije bilo nikakvih zastava. I to je u redu. Prave galamu šta god da uradimo. To nas ne pogađa, to pokazuje njihovu nesposobnost da nešto što je zajedničko drže na nivou zajedničkog. Ako imaju uzurpatorske aktivnosti, neka se ne iznenade kada ih neko tretira na način kako ih tretira. A BiH ne tretiraju na fin način. Nemaju više mjeru da dobijaju kredibilitet. Imali smo brojne sastanke u kojima su u Ministarstvo spoljnih poslova iznosili svoje stavove, a trebali su proceduralno da prođu kroz neku aktivnost i pribave mišljenje za tako nešto", kaže Cvijanović.