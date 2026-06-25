Kolaps na aerodromima: Rim traži hitnu obustavu EES sistema kako bi se izbjegla katastrofa

Novi digitalni granični sistem Evropske unije, poznatiji kao EES (Entri/Egzit Sistem), izazvao je potpuni kolaps i višesatna kašnjenja na aerodromima širom Evrope.

Marko Tronkone, direktor „Aeroporti di Roma“, kompanije koja upravlja rimskim aerodromima Fjumičino i Ćampino, upozorio je da je privremeno ukidanje biometrijskog sistema za građane izvan EU jedini način da se izbjegne ljetni haos.

Novi sistem zahtijeva od građana zemalja koje nisu članice EU, uključujući i BiH, da prilikom prvog ulaska u EU daju otiske prstiju i fotografiju lica.

Iako je sistem trebalo da ubrza kontrolu, tehnologija je zakazala, što je već sad dovelo do dugih redova i propuštenih letova.

„Veoma smo zabrinuti za ljeto. Na skali od jedan do deset, moja zabrinutost je trenutno osam ili devet. Ovaj proces se pokazao apsolutno nekompatibilnim s ogromnim brojem putnika s kojima ćemo se suočiti. Jedini način je ‘otvoriti ventil’. Nema šanse da ostvarimo stopostotni upis putnika u sistem“, izjavio je Tronkone za „Fajnenšel tajms“.

Međunarodno udruženje za vazdušni prevoz (IATA) objavilo je dramatično upozorenje u kojem se navodi da su tokom vršnih perioda već zabilježena čekanja i do tri i po sata, a da bi tokom ljeta redovi na nekim aerodromima mogli dostići nevjerovatnih šest sati.

Dodatni problem predstavlja i to što su putnici koji su već jednom prošli kroz EES sistem i trebalo brzo da prolaze granicu, često prisiljeni da ponovo prolaze kroz iste biometrijske provjere zbog tehničkih grešaka.

Kritike na račun Evropske komisije pljušte sa svih strana. Štefan Šulte, predsjednik evropskog udruženja za trgovinu aerodromima (ACI Evropa), poručio je da vlade pojedinačnih država moraju preuzeti odgovornost i odlučiti o suspenziji sistema.

Evropska komisija je reagovala navodeći da u sistemu postoji „ugrađena fleksibilnost“ koja omogućava privremeno isključivanje određenih funkcija u kriznim situacijama.

Francuska policija je već bila primorana privremeno obustaviti ove provjere u luci Dover, dok je Grčka povukla ranije obećanje da će određene putnike poštedjeti biometrijskih pregleda, prenosi Kliks.