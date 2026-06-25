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Zaharova: Brisel glavna prepreka miru

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 16:43

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Захарова: Брисел главна препрека миру
Foto: X

EU je slanjem oružja Ukrajini postala glavna prepreka miru u toj zemlji, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Najava takozvanih donacija za finansiranje kontinuirane krvave agresije Kijeva na civile služi kao dodatni ubjedljiv dokaz da je Evropa, Zapadna Evropa, postala glavna prepreka miru", izjavila je Zaharova na konferenciji za novinare.

U orvelovskoj percepciji Evropljana, rat se vidi kao put ka miru, ocijenila je ona.

"Zbog toga oni aktivno ulažu u vojnu podršku režimu /ukrajinskog predsjednika Vladimira/ Zelenskog, pozicionirajući se kao njegova strateška pozadina u stalnim pokušajima da nanesu, kako kažu, strateški poraz našoj zemlji na bojnom polju. Ali to rade rukama i životima ukrajinskih građana", istakla je Zaharova.

Prema njenim riječima, Kijev koristi tvrdnje o skoroj "pobjedi" da bi isprovocirao Rusiju na eskalaciju sukoba i time obezbijedio novu pomoć sa Zapada, prenosi Srna.

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Marija Zaharova

Rusija

Brisel

Ukrajina

Sukob

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