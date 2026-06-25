Zemljotres i u Kaliforniji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnidute 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Kaliforniji, u SAD, javio je AP.
U izvještaju se navodi da je epicentar bio blizu grada Vilits, na oko 225 kilometara sjeveroistočno od San Franciska.
Svijet
Tragedija u Francuskoj: Dječak umro u vrelom autu, satima bio zaglavljen
Prema navodima lokalnih službi, nekoliko ljudi je povrijeđeno.
Medijska mreža Si-Bi-En objavila je da se radi o najsnažnijem zemljotresu u Kaliforniji od 1940. godine.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Ostali sportovi
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu