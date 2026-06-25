Zemljotres i u Kaliforniji

Zemljotres magnidute 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Kaliforniji, u SAD, javio je AP.

U izvještaju se navodi da je epicentar bio blizu grada Vilits, na oko 225 kilometara sjeveroistočno od San Franciska.

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Prema navodima lokalnih službi, nekoliko ljudi je povrijeđeno.

Medijska mreža Si-Bi-En objavila je da se radi o najsnažnijem zemljotresu u Kaliforniji od 1940. godine.

(SRNA)