Logo

Zemljotres i u Kaliforniji

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 14:26

Komentari:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnidute 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se u Kaliforniji, u SAD, javio je AP.

U izvještaju se navodi da je epicentar bio blizu grada Vilits, na oko 225 kilometara sjeveroistočno od San Franciska.

Hitna pomoć

Svijet

Tragedija u Francuskoj: Dječak umro u vrelom autu, satima bio zaglavljen

Prema navodima lokalnih službi, nekoliko ljudi je povrijeđeno.

Medijska mreža Si-Bi-En objavila je da se radi o najsnažnijem zemljotresu u Kaliforniji od 1940. godine.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kalifornija

Zemljotres

potres

Komentari (0)

Pročitajte više

Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Svijet

Ne miruje tlo u Venecueli: Registrovano još 10 naknadnih potresa

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Dijete palo sa litice, zadobilo teške povrede: Drama u Sloveniji

3 h

0
Разорни земљотрес у Венецуели током бејзболске утакмице

Ostali sportovi

Pogledajte reakciju komentatora tokom razornog potresa: Trese se

3 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

Toplotni talas za tri dana odnio 200 života u Španiji: Temperature preko 42 stepena

3 h

0

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Svijet

Tragedija u Francuskoj: Dječak umro u vrelom autu, satima bio zaglavljen

3 h

0
Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.

Svijet

Ne miruje tlo u Venecueli: Registrovano još 10 naknadnih potresa

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Dijete palo sa litice, zadobilo teške povrede: Drama u Sloveniji

3 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

Toplotni talas za tri dana odnio 200 života u Španiji: Temperature preko 42 stepena

3 h

0

  • Najnovije

17

23

Određen pritvor Dervenćaninu koji je komšiji zapalio kuću

17

10

Centar dana, 25.06.2026.

16

50

Zakazana sjednica PIK-a: Da li će biti dogovora?

16

47

Unaprijediti saradnju između akademske zajednice i privrede

16

43

Zaharova: Brisel glavna prepreka miru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima