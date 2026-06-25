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Dijete palo sa litice, zadobilo teške povrede: Drama u Sloveniji

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ATV redakcija
25.06.2026 14:06

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dijete iz Mađarske je palo sa vidikovca u neposrednoj blizini Bledskog zamka neposredno prije 11 časova i tom prilikom doživjelo teške povrede.

Prema navodima Policijske uprave Kranj, porodica iz Mađarske šetala je stazom oko Bledskog zamka kada je dijete stalo na ivicu , palo i doživjelo teške povrede.

Na licu mjesta mu je ukazana pomoć, a zatim je helikopterom Slovenačkih oružanih snaga prevezen u Univerzitetski klinički centar (UKC) Ljubljana, prenosi RTV Slovenije.

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"Dijete se okliznulo sa vidikovca preko zida, a zatim niz strmu padinu“, rekao je šef Gorske službe spasavanja Radovljica Toni Smolej.

U spasavanju je učestvovalo 10 spasilaca. Policija prikuplja informacije o incidentu i o svim saznanjima će obavijestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

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Slovenija

nezgoda

povrijeđeno dijete

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