Dijete palo sa litice, zadobilo teške povrede: Drama u Sloveniji

Autor:ATV redakcija
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Dijete iz Mađarske je palo sa vidikovca u neposrednoj blizini Bledskog zamka neposredno prije 11 časova i tom prilikom doživjelo teške povrede.
Prema navodima Policijske uprave Kranj, porodica iz Mađarske šetala je stazom oko Bledskog zamka kada je dijete stalo na ivicu , palo i doživjelo teške povrede.
Na licu mjesta mu je ukazana pomoć, a zatim je helikopterom Slovenačkih oružanih snaga prevezen u Univerzitetski klinički centar (UKC) Ljubljana, prenosi RTV Slovenije.
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"Dijete se okliznulo sa vidikovca preko zida, a zatim niz strmu padinu“, rekao je šef Gorske službe spasavanja Radovljica Toni Smolej.
U spasavanju je učestvovalo 10 spasilaca. Policija prikuplja informacije o incidentu i o svim saznanjima će obavijestiti nadležno okružno državno tužilaštvo.
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