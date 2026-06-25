Putin: Solidarnost sa svima koji žive u Venecueli

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće vršiocu dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez nakon razarajućih zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 32 ljudi.

On je u telegramu pružio podršku Venecueli i izrazio solidarnost sa svima koji žive u toj zemlji, prenijela je "Raša tudej".

Brojne organizacije i zemlje izrazile su soliratnost i ponudile pomoć Venecueli, uključujući UN, Kinu, Francusku, Njemačku i SAD.

Svijet Raste broj žrtava razornih zemljotresa: Poginule najmanje 164 osobe

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Rodrigezova je saopštila da je najmanje 32 ljudi poginulo, a da je hospitalizovano više od 700.

Spasioci su do sada iz ruševina uništenih zgrada u opštini Čakao u Venecueli uspješno izvukli 23 ljudi.

Međutim, AFP javlja da zvaničan broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne uključuje podatke iz La Gvaire, najugroženijeg područja koje se nalazi blizu prijestonice Karakasa koje je proglašeno "zonom katastrofe".

U izvještaju se navodi da su mještani grada Katija la Mar proveli noć tražeći preživjele ispod ruševina.