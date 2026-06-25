Spasioci čuju zarobljene ispod ruševina u Venecueli: "Spasićemo ih"

Predsjednik opštine Čakao u Karakasu Gustavo Duke izjavio je danas, 25. juna, da timovi za potragu i spašavanje još uvijek mogu da čuju ljude zarobljene žive ispod ruševina i da će ih spasiti.

"Srećom, čujemo da su ljudi živi i spasićemo ih", rekao je Duke u videu na Instagramu, prenosi CNN.

Dodao je da je za sada spašeno 23 ljudi.

"Nećemo otići odavde dok ne spasimo posljednju osobu koju možemo živu da spasimo, i znam da ćemo da uspijemo uz Božju pomoć", rekao je on.

Venecuelu su u srijedu popodne po lokalnom vremenu pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena čiji su epicentri bili 28 i 34 kilometara sjeverozapadno od grada Montalbana, na dubini od 13,2 kilometra i prema prvim podacima poginulo je najmanje 32, povrijeđeno više od 700 osoba.

Navodi se da su to najjači i najrazorniji zemljotresi u posljednjih 126 godina, kao i da je dosta zgrada urušeno.

Građanima je savjetovano da tokom noći ostanu na trgovima i ulicama zbog mogućih naknadnih potresa ili uzrušavanja zgrada, a najkritičnije je prema zvaničnicima u primorskom gradu La Gvardija koji je proglašen zonom katastrofe i u njemu je srušeno najmanje 15 zgrada.

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Dijelovi Karakasa ostali su bez struje i signala za mobilne telefone, a nedostatak signala za mobilne telefone zabilježen je i u drugim dijelovima zemlje.

"Sve u stanu se srušilo"

Zatvoren je i međunarodni aerodrom Simon Bolivar zbog oštećene infrastrukture, a na brojnimn video-snimcima vidi se trenutak zemljotresa kada je plafon aerodromske zgrade počeo da se ruši.

Jedan od stanovnika Karakasa rekao je da je zemljotres počeo lagano, ali da je zatim cijela zgrada počela da se trese sa jedne na drugu stranu.

"Bilo je nestvarno. Sila je bila nevjerovatno jaka. Hodali smo i bacalo nas je okolo. Sve u stanu se srušilo. Hvala Bogu da smo uspjeli da izađemo", opisao je on zemljotres.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje u zemlji zbog zemljotresa.

/Nezavisne novine/