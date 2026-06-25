Obožavalac "Dekstera" ubio i isjekao cimere, u potoku pronađeno 1.900 kostiju

Autor:ATV redakcija
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Slučaj koji je šokirao Veliku Britaniju dobio je svoj epilog na sudu, gdje su isplivali jezivi detalji dvostrukog ubistva.
Obožavalac popularne serije o serijskim ubicama „Dekster“ isijekao je svoje bivše cimere, spalio njihova tijela, a zatim dijelove razbacao po šumi, saopšteno je na sudu.
Džejms Dezboro (40) optužen je da je prošlog ljeta zakopao dijelove tijela dvojice muškaraca u plitkim grobovima blizu svoje kolibe u udaljenoj šumi Paramur u Kornvolu, a zatim bezočno potrošio njihov novac.
On je pred Krunskim sudom u Vinčesteru optužen za ubistvo Danijela Kolmana (43) i Klaudija Akvilina (57), što trenutno poriče, iako je ranije priznao krivicu za sprečavanje zakonite sahrane.
Tužilac Ahmed Hosain KC iznio je pred porotom monstruozne detalje istrage. On je naveo da je Dezboro bio fanatik serije "Dekster" – priče u kojoj glavni lik, serijski ubica, rasparčava svoje žrtve kako bi prikrio tragove.
Da stvar bude gora, Dezboro je tokom istrage forenzičkom biologu otvoreno priznao da je "posebno uživao u scenama rasparčavanja" u pomenutoj seriji.
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"Ubio ih je, raskomadao im tijela, pokušao da spali i zakopa njihove ostatke kako bi sakrio šta je uradio, a zatim je koristio njihov novac dok je istovremeno lagao one oko sebe o tome gdje su otišli", izjavio je tužilac Hosain.
Policija i forenzičari naišli su na prizore kao iz horor filmova tokom pretrage zemljišta oko ubičine kolibe:
Raskomadano tijelo Danijela Kolmana (trup, noge i stopala) pronađeno je u plitkom grobu.
Na sjekiri koja je visila sa obližnjeg drveta pronađen je Kolmanov DNK.
Samo 18 metara dalje pronađen je grob druge žrtve, Klaudija Akvilina.
U obližnjem potoku ronioci i forenzičari pronašli su čak 1.900 izgorelih fragmenata kostiju, kao i dijelove mesa koji pripadaju Akvilinu.
Istraga je utvrdila da su se ubica i žrtve upoznali u zajedničkom smještaju za osobe sa problemima zavisnosti u Njukiju. Nakon što ih je likvidirao, Dezboro je uzeo njihove bankovne kartice.
Kako bi zavarao trag i ubijedio policiju i porodicu da je Klaudio Akvilino još uvijek živ, Dezboro se Klaudijevom karticom odvezao vozom do Londona, šetao dva i po sata po stanici Padington, a zatim se vratio u kolibu. Klaudijeva SIM i bankovna kartica kasnije su pronađene skrivene u krovu i ispod poda njegove objekta.
Suđenje ovom brutalnom ubici se nastavlja, a očekuje se da će ispitivanje svih dokaza trajati sedam nedjelja, prenosi The Sun.
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