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Obožavalac "Dekstera" ubio i isjekao cimere, u potoku pronađeno 1.900 kostiju

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ATV redakcija
25.06.2026 08:53

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Декстер Морган из серије Декстер
Foto: Screenshot/Youtube

Slučaj koji je šokirao Veliku Britaniju dobio je svoj epilog na sudu, gdje su isplivali jezivi detalji dvostrukog ubistva.

Obožavalac popularne serije o serijskim ubicama „Dekster“ isijekao je svoje bivše cimere, spalio njihova tijela, a zatim dijelove razbacao po šumi, saopšteno je na sudu.

Džejms Dezboro (40) optužen je da je prošlog ljeta zakopao dijelove tijela dvojice muškaraca u plitkim grobovima blizu svoje kolibe u udaljenoj šumi Paramur u Kornvolu, a zatim bezočno potrošio njihov novac.

On je pred Krunskim sudom u Vinčesteru optužen za ubistvo Danijela Kolmana (43) i Klaudija Akvilina (57), što trenutno poriče, iako je ranije priznao krivicu za sprečavanje zakonite sahrane.

Svirepi potpis iz serije: "Uživao u scenama rasparčavanja"

Tužilac Ahmed Hosain KC iznio je pred porotom monstruozne detalje istrage. On je naveo da je Dezboro bio fanatik serije "Dekster" – priče u kojoj glavni lik, serijski ubica, rasparčava svoje žrtve kako bi prikrio tragove.

Da stvar bude gora, Dezboro je tokom istrage forenzičkom biologu otvoreno priznao da je "posebno uživao u scenama rasparčavanja" u pomenutoj seriji.

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"Ubio ih je, raskomadao im tijela, pokušao da spali i zakopa njihove ostatke kako bi sakrio šta je uradio, a zatim je koristio njihov novac dok je istovremeno lagao one oko sebe o tome gdje su otišli", izjavio je tužilac Hosain.

Jeziv pronalazak u šumi: Više od 1.900 kostiju u potoku

Policija i forenzičari naišli su na prizore kao iz horor filmova tokom pretrage zemljišta oko ubičine kolibe:

Raskomadano tijelo Danijela Kolmana (trup, noge i stopala) pronađeno je u plitkom grobu.

Na sjekiri koja je visila sa obližnjeg drveta pronađen je Kolmanov DNK.

Samo 18 metara dalje pronađen je grob druge žrtve, Klaudija Akvilina.

U obližnjem potoku ronioci i forenzičari pronašli su čak 1.900 izgorelih fragmenata kostiju, kao i dijelove mesa koji pripadaju Akvilinu.

Monstrum glumio da su žrtve žive kako bi im krao novac

Istraga je utvrdila da su se ubica i žrtve upoznali u zajedničkom smještaju za osobe sa problemima zavisnosti u Njukiju. Nakon što ih je likvidirao, Dezboro je uzeo njihove bankovne kartice.

Kako bi zavarao trag i ubijedio policiju i porodicu da je Klaudio Akvilino još uvijek živ, Dezboro se Klaudijevom karticom odvezao vozom do Londona, šetao dva i po sata po stanici Padington, a zatim se vratio u kolibu. Klaudijeva SIM i bankovna kartica kasnije su pronađene skrivene u krovu i ispod poda njegove objekta.

Suđenje ovom brutalnom ubici se nastavlja, a očekuje se da će ispitivanje svih dokaza trajati sedam nedjelja, prenosi The Sun.

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Dekster

serija

Ubistvo

Velika Britanija

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