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Rubio: Vašington šalje spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 08:10

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

SAD šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu, prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.

On je u ime SAD uputio saučešće narodu Venecuele.

"Srcem smo uz one koji su izgubili voljene, uz povrijeđene i uz hrabre spasioce koji neumorno rade na terenu", napisao je Rubio na "Iksu".

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Rubio je dodao da je Amerika uz narod Venecuele u ovom teškom trenutku.

Tramp je ranije saopštio da su SAD spremne da pomognu Venecueli nakon razornih zemljotresa.

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Tagovi :

Marko Rubio

zemljotres u Venecueli

Venecuela

Zemljotres

Amerika

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