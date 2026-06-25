Rubio: Vašington šalje spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
SAD šalju spasioce, ljekare i humanitarnu pomoć u Venecuelu, prema naredbi američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon snažnih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, saopštio je američki državni sekretar Marko Rubio.
On je u ime SAD uputio saučešće narodu Venecuele.
"Srcem smo uz one koji su izgubili voljene, uz povrijeđene i uz hrabre spasioce koji neumorno rade na terenu", napisao je Rubio na "Iksu".
Svijet
Dramatični snimci iz Venecuele: Spasioci pretražuju ruševine, strahuje se da je broj žrtava veliki
Rubio je dodao da je Amerika uz narod Venecuele u ovom teškom trenutku.
Tramp je ranije saopštio da su SAD spremne da pomognu Venecueli nakon razornih zemljotresa.
Svijet
Tramp: Zemljotresi u Venecueli izazvali veliki broj žrtava
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
12
24
12
18
12
09
12
07
12
05
Trenutno na programu