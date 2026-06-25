Iran: Tranzit kroz Ormuski moreuz moguć samo uz koordinaciju sa nama

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) upozorila je danas da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski moreuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti, navodeći da je svako kretanje van zvanično utvrđenih koridora "zabranjeno i opasno".

U saopštenju IRGC-a navedeno je da su alternativne tranzitne rute "neprihvatljive i potpuno opasne" i da će svaki saobraćaj izvan odobrenih pravaca biti predmet nadzora i reakcije, prenio je portal "Press TV".

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Iranske vlasti su istakle da je koordinacija sa mornaricom IRGC-a "obavezna" za sva plovila koja prolaze kroz taj strateški plovni put.

Upozorenje je uslijedilo nekoliko dana nakon izjave predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bakera Kalibafa, koji je poručio da se upravljanje Ormuskim moreuzom neće vratiti na stanje koje je postojalo prije 28. februara, kada su, prema tvrdnjama Teherana, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli novi talas vojnih aktivnosti protiv Islamske Republike.

Iran je ranije saopštio da je ograničio prolaz kroz moreuz za zemlje koje smatra neprijateljskim, kao odgovor na, kako navodi, američke mjere protiv iranskih luka i brodova.

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Nakon toga Teheran je počeo da uvodi strožu kontrolu pomorskog saobraćaja kroz moreuz.

Prema navodima iranskih zvaničnika, Teheran i Vašington su u međuvremenu postigli memorandum o razumijevanju s ciljem smanjenja tenzija i normalizacije pomorskog saobraćaja, koji su potom potpisali predsjednici dvije zemlje.

Memorandum predviđa da Iran tokom perioda od 60 dana omogući bezbjedan prolaz komercijalnim brodovima između Persijskog zaliva i Omanskog moreuza bez naplate naknada.

Međutim, Teheran naglašava da pravo prolaza ostaje uslovljeno prethodnom koordinacijom sa iranskim vlastima, koje će nastaviti da nadziru saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

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Ormuski moreuz predstavlja ključnu pomorsku vezu između Persijskog zaliva i Indijskog okeana, kroz koju prolazi značajan dio svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom.

(sputniknews.com)