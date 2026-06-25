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Cijena nafte i danas u padu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 07:10

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 69,4 dolara po barelu, a Brent nafta za 72,6 dolara.

Cijene se približavaju vrijednostima koje su zabilježene prije početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormuski moreuz usljed napretka u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, piše Trejding ekonomiks.

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Cijena zlata pala je na 3.993,49 dolara za trojsku uncu (trojska unca iznosi 31,10 grama), a cijena pšenice je 586,79 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg) što je za 1,04 više nego u srijedu.

Vrijednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara.

(Tanjug)

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Nafta

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