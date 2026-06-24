Slijedi drastično poskupljenje cigareta: Kutija 11 evra?

Autor:ATV redakcija
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Cigarete bi u Njemačkoj mogle znatno da poskupe, sudeći prema planovima Ministarstva finansija da postepeno poveća poreze na duvan u predstojećim godinama, javlja njemačka novinska agencija DPA.
Prema nacrtu zakona u koji je dpa imala uvid u petak, prosječna cijena pakovanja od 20 cigareta mogla bi da poraste sa oko 8,80 evra u 2027. godini na otprilike 11,40 evra do 2030. godine.
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Poreska komponenta u maloprodajnoj cijeni povećala bi se sa oko 4,40 evra na 5,75 evra po pakovanju. Ova planirana povećanja odnosila bi se i na sve druge uobičajene duvanske proizvode.
Portparol Ministarstva finansija izjavio je da će ovaj prijedlog služiti zaštiti javnog zdravlja, što je u skladu sa ciljem da se smanji stopa pušenja među mladima i odraslima. Takođe, portparol je dodao da je jačanje državnih prihoda ključni dio napora za konsolidaciju javnih finansija, prenio je Feniks.
Ministarstvo očekuje da će ova mjera generisati milijarde evra dodatnih prihoda. Prema pomenutom nacrtu, dodatni poreski prihodi iznosiće:
2027. godine: oko 756 miliona evra
2028. godine: oko 1,6 milijardi evra
2029. godine: oko 2,5 milijardi evra
2030. godine: oko 3,6 milijardi evra
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Inače, cigarete su u Njemačkoj i dalje relativno jeftine u poređenju sa suskednim zapadnoevropskim zemljama. Podaci Njemačkog udruženja za cigarete pokazuju da je kutija od 20 cigareta u Njemačkoj 2024. godine koštala u prosjeku 7,33 evra, dok je u susjednoj Francuskoj njena cijena iznosila čak 12,07 evra.
(Telegraf Biznis)
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