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Deponija kod Mostara ponovo gori

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 08:38

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Пожар Мостар
Foto: ATV

Na deponiji Uborak jutros se ponovo aktivirao požar. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije.

- Jutros se na deponiji Uborak ponovo aktivirao požar oko 7:50. Pored dva vozila koja su već bila na licu mjesta, poslana su još dva, a u planu je uključiti još - potvrđeno je za "Avaz".

Podsjećamo, juče su se užareni dijelovi deponije zasipali šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i mogućnost ponovnog izbijanja požara.

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Tagovi :

Mostar

Deponija

požar

požar na deponiji

Vatrogasci

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