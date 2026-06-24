Deponija kod Mostara ponovo gori

Na deponiji Uborak jutros se ponovo aktivirao požar. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije.

- Jutros se na deponiji Uborak ponovo aktivirao požar oko 7:50. Pored dva vozila koja su već bila na licu mjesta, poslana su još dva, a u planu je uključiti još - potvrđeno je za "Avaz".

Podsjećamo, juče su se užareni dijelovi deponije zasipali šljunkom kako bi se spriječio dotok kisika i mogućnost ponovnog izbijanja požara.