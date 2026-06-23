Opasnost u kružnom toku Jabuka: Vozila u kontra smjeru

Autor:Stevan Lulić
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Opasna situacija desila se danas u Gradišci kada je jedna gospođa svojim automobilom ušla u kontra smjer u kružnom toku.
Incident se dogodio u najvećem kružnom toku u ovom gradu, poznat kao Jabuka.
Kako se može vidjeti na fotografijama na društvenim mrežama, automobil marke dačija kreće se sredinom kružne raskrsnice i po sredini saobraćajnice.
Čini se kako su se drugi vozači sklanjali u stranu, dok je ovo vozilo prolazilo između njih.
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