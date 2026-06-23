Moglo bi privući pažnju: MUP Srpske izdao saopštenje

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MUP Republike Srpske će danas od 12 do 15 časova na području naselja Bukovica i sutra u vremenskom periodu od 11 do 15 na području Slatine, grad Laktaši, realizovati taktičku vježbu.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te obavještavamo građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navede iz MUP-a. Hronika Haos ispred kladionice: Pretukao sugrađanina, razbio vrata, pa napao policiju Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.

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