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Moglo bi privući pažnju: MUP Srpske izdao saopštenje

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:35

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Foto: ATV

MUP Republike Srpske će danas od 12 do 15 časova na području naselja Bukovica i sutra u vremenskom periodu od 11 do 15 na području Slatine, grad Laktaši, realizovati taktičku vježbu.

"Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, te obavještavamo građane da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navede iz MUP-a.

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Vježbu izvodi Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.

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Tagovi :

Laktaši

taktička vježba

MUP Republike Srpske

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