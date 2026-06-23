Grad prekriven dimom: Pogledajte razmjere požara u Mostaru

Autor:ATV redakcija
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Požar na deponiji Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, a grad je jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa požarišta.
Zbog velikog požara koji je juče zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.
Gradovi i opštine
Poznat uzrok požara na deponiji Uborak u Mostaru?
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić juče je izjavio da je požar izazvao ogromnu štetu na deponijskom polju, ali i zabrinutost građana zbog dima koji se nadvio nad gradom.
"Odmah nakon dojave na teren su izašle sve nadležne službe – vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge službe. Zatekli smo ogroman požar koji je devastirao lokalitete Buđevci i Uborak. Izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spasena je upravna zgrada", rekao je Kordić.
Komandant Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije Adil Šuta ocijenio je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije će se pune posljedice tek sagledati.
Pogledajte razmjere požara:
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