Zbog trgovine drogom u Mostaru uhapšen državljanin Njemačke i Tunisa

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH /SIPA/ uhapsili su na području Mostara državljanina Njemačke i Tunisa osimnjičenog za neovlašteni promet droge u Njemačkoj.
On je uhapšen po međunarodnoj potjernici Interpola Vizbaden u petak, 19. juna, saopšteno je iz Sipe.
Hronika
Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor
Uhapšeni je predat Sudu BiH u dalju nadležnost, a za krivično djelo za koje je osumnjičnjen u Njemačkoj propisana je maksimalna kazna zatvora od 15 godina.
(SRNA)
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