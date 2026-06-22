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Zbog trgovine drogom u Mostaru uhapšen državljanin Njemačke i Tunisa

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:17

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH /SIPA/ uhapsili su na području Mostara državljanina Njemačke i Tunisa osimnjičenog za neovlašteni promet droge u Njemačkoj.

On je uhapšen po međunarodnoj potjernici Interpola Vizbaden u petak, 19. juna, saopšteno je iz Sipe.

Lisice

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Uhapšeni je predat Sudu BiH u dalju nadležnost, a za krivično djelo za koje je osumnjičnjen u Njemačkoj propisana je maksimalna kazna zatvora od 15 godina.

(SRNA)

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Tagovi :

hapšenje

SIPA

Droga

Mostar

Interpolova potjernica

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