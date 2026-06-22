Zbog trgovine drogom u Mostaru uhapšen državljanin Njemačke i Tunisa

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH /SIPA/ uhapsili su na području Mostara državljanina Njemačke i Tunisa osimnjičenog za neovlašteni promet droge u Njemačkoj.

On je uhapšen po međunarodnoj potjernici Interpola Vizbaden u petak, 19. juna, saopšteno je iz Sipe.

Hronika Osumnjičenom za napad na poštara u Sarajevu određen pritvor

Uhapšeni je predat Sudu BiH u dalju nadležnost, a za krivično djelo za koje je osumnjičnjen u Njemačkoj propisana je maksimalna kazna zatvora od 15 godina.

(SRNA)