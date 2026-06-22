Divlja vožnja na auto-putu: Vozio 253 kilometra na čas kod Zadra, evo koliku kaznu je dobio

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Zadarska policija je zaustavila češkog državljanina (52) nakon što je vozio brzinom od čak 253 kilometara na čas na dionici autoputa gde je ograničenje 130 kilometara, navodi se u saopštenju objavljenom danas.

Službenici su zaustavili vozača presretačem oko devet časova između Pristega i čvora Zadar Istok, prenosi Indeks. Srbija Sestre iz Kamenice poginule u stravičnoj nesreći u Njemačkoj Muškarcu je izrečena novčana kazna u iznosu od 660 evra i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana, saopštila je policija. (Tanjug)

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