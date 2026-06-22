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Divlja vožnja na auto-putu: Vozio 253 kilometra na čas kod Zadra, evo koliku kaznu je dobio

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 12:40

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Foto: ATV

Zadarska policija je zaustavila češkog državljanina (52) nakon što je vozio brzinom od čak 253 kilometara na čas na dionici autoputa gde je ograničenje 130 kilometara, navodi se u saopštenju objavljenom danas.

Službenici su zaustavili vozača presretačem oko devet časova između Pristega i čvora Zadar Istok, prenosi Indeks.

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Muškarcu je izrečena novčana kazna u iznosu od 660 evra i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana, saopštila je policija.

(Tanjug)

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Hrvatska

Zadar

Auto-put

brza vožnja na auto-putu

Kazna

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