Divlja vožnja na auto-putu: Vozio 253 kilometra na čas kod Zadra, evo koliku kaznu je dobio

Autor:ATV redakcija
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Zadarska policija je zaustavila češkog državljanina (52) nakon što je vozio brzinom od čak 253 kilometara na čas na dionici autoputa gde je ograničenje 130 kilometara, navodi se u saopštenju objavljenom danas.
Službenici su zaustavili vozača presretačem oko devet časova između Pristega i čvora Zadar Istok, prenosi Indeks.
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Muškarcu je izrečena novčana kazna u iznosu od 660 evra i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od mjesec dana, saopštila je policija.
(Tanjug)
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